Мнение: Письмо: “Она – его пациентка, он – пси”

По сравнению с последним письмом в новом – все не гладко. Но тем не менее выбора у автора тоже как будто и нет, ее несет бурный поток по скалистым порогам, ударяя о каждый.

В чем главные отличия той истории от этой, как думаете?

avsesvet

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Читаю вас с 2019 года, если бы не ваш блог, не знаю где была бы уже.

В 2013 году я будучи в дефолтном браке встретила свою «настоящую» любовь в кабинете психоанализа, сразу поняла, что влюбилась и ушла, через год мы встретились уже как приятели и начался наш роман, который на мой взгляд больше всего опирался на сексуальную составляющую.

(В психотерапевта легко влюбиться. Более того, то, то в норме должно происходить на психотерапии – всегда похоже на влюбленность. Просто в идеале оно должно трансформироваться в другое чувство. Психотерапевт должен постепенно передать найденные им ключи клиента в его собственные руки, тогда терапия будет успешна. Но чаще всего терапия не добирается до этой стадии, заканчивается на этапе раздражения от вскрытия защит или обрывается на этапе влюбленности после вскрытия этих защит и подбора ключей)

Мы оба были несвободны, вышли из отношений я раньше, он позже, под воздействием моих щипцов как сейчас думаю, у меня ребенку было на тот момент 5 лет у него 11. ОЗ моя была выше – состоятельный муж да и я сама с хорошей работой, мне 33 года, стройная, молодая, состоятельная на дорогой машине в большой квартире в центре города, он же на 10 лет старше, без авто, в квартире с занавесками вместо дверей, разве что внешне высокий импозантный и очень галантный. Мы долго не жили вместе, но ездили отдыхать с детьми и все свободное время и выходные проводили вместе. Я врач, его же работа пси всегда казалась мне странной, учитывая что я его бывшая пациентка и его поведение в кабинете такое как удержание моей руки например, меня очень долго мучило, я себя сжирала этим и не могла понять и простить ни его ни себя.

(Не будем обсуждать метод работы героя, слишком мало данных, чтобы делать выводы. Но мы видим, что автор надевала на героя колпачки, а та себя то корону Сокровища, считая себя для него призом, то Спасателя, считая его то нищим, то странным. Хотя в их паре его СЗ сразу же была больше, то есть дисбаланс был не в пользу автора)

Со временем я начала безумно ревновать, пациенток меньше не становилось, а он так и переписывался с некоторыми из них по ночам, как со мной когда-то, причем тон переписки очень часто был достаточно интимным, меня это сводило с ума, я говорила, что для меня это не приемлемо, писать пациентке «- да, Мари, я ваш, я здесь для вас…»

Потом и ультиматумы ставила, сливалась как могла, это сильно ударило по моему здоровью, я постоянно лежала в больницах не с одним так с другим, хотя в общем я довольно здоровый человек. Зато был офигительный секс и после моих болезней я как Феникс возрождалась из пепла.

В 2019 году я что-то снова сказала про близость общения с пациенткой и он меня послал, очень грубо и зло и навсегда. Я чуть не умерла, нашла ваш блог и в течении 2 х месяцев получила его камбэк. Отношения более менее выровнялись, через год случился ковид, он продал свою квартиру и переехал ко мне со своим сыном на пол-недели, которому тогда было 16. Это был дико сложный период сидения дома без работы с двумя подростками, а он ходил на работу, в это время я забеременела. У нас родился замечательный малыш, ему скоро 4.

Как только я родила он начал выносить мне мозг по поводу того, что я недостаточно его хочу и не так хочу как в первый год, очень часто был недоволен, но после страстной ночи отходил и любил меня или мне так казалось, я бесконечно рыдала и доказывала свою любовь и желание, в итоге в 4 ребенских месяца попала в клинику с пси диагнозом, не спала 10 дней. Ребенок остался ему и няне на 2,5 недели. После этого он постоянно обвинял меня, что я сумасшедшая, что я не в себе, что мне нельзя доверять ребенка, и продолжает обвинять до сих пор, ну и что секс у нас не такой как раньше, мол я перегорела, он видит, что мне неинтересно, хотя по-моему все было хорошо, но может быть для его услады, я должна постоянно находиться на грани помешательства.

(Вот вам пример отношений, построенных на “безумном сексе” и на одном сексуальном влечении, без взаимных интересов и достаточного взаимопонимания. Как бы ни устал герой и ни устала автор от поисков непрерывных стимулов, они оба воспринимали периоды сексуального охлаждения как конец их любви, как нарушения связи между ними. И герой начинал бить тревогу и автор чувствовала дефолт. Хотя все время вариться в бурном котле страстей – патологическая ситуация для брака, а не идеал и не норма)

А для меня и материнства как такового не было изначально, я постоянно чувствовала и старалась быть любовницей исключительно. В первые 6 месяцев прямо из больницы я вышла на работу, потому что и опоры были нужны и понимала, что иначе я буду совсем неинтересна. Так прошли еще 3 года, он купил хорошую квартиру, сделал там отличный ремонт и мы в нее переехали, свою квартиру я стала сдавать, купила дачу, машину новее, он жилье своему старшему сыну, в общем улучшили быт как могли. Но все эти 3 года он постоянно бывал на меня то в обиде то в гневе, постоянно не разговаривал по 2 месяца и я всегда шла на примирение первая, всегда извинялась, обещала секс 2 раза в день и не знала, что еще нужно делать. Последний год совсем он был мной недоволен, слов любви даже во время секса я не помню, хотя сама их говорила.

Весной мы получили гражданство другой страны по моей семье, он этого очень долго хотел, чтоб иметь переводы и карту для работы с пациентами онлайн, мы даже из-за этого поженились официально. Как только мы приехали из этой страны почти сразу мы поссорились, он постоянно пил до 5 утра у телевизора и выносил мне мозг, что я не так горяча и не так все делаю как он бы хотел, не так опытна как нужно.

(Последнее время вырос его плюс, а ее минус стал меньше, их дисбаланс стал ближе к дефолту. Вероятно в союзе с ней его держал ребенок и желание получить гражданство, возможно второе даже больше)

До августа как-то дожили, более менее как раньше, а с августа совсем перестали общаться как мужчина и женщина, 2 месяца я ждала его извинений, просто потому,что устала постоянно ползать на коленях да и занялась новой работой, у него образовались проекты в которые он меня не посвящал, и в очередной выходной он уехал в Москву, сказав, что приедет в субботу или вскр, на мои звонки и смс не отвечал и я влезла в его комп, и увидела, что у него роман с актрисой, которой он предложил проект, он пишет сценарий, она занята в роли на какие деньги и что это вообще, учитывая, что она его пациентка, а он пси и ему 54 года, неизвестно, но ясно, что у них самый пик и начало и фейерверк и любовь.

(Автор опять надевает колпачок на героя, теперь уже мужа, хотя она тоже была его пациенткой и все готова была сделать для него. Он скорее всего обаятельный и сексапильный, а роль психотерапевта дает ему большую фору в любви, хоть и совершенно нелегитимную, запрещенную этикой психотерапией. Но потому и запрещенную, что действенную)

В общем я ему сразу написала – ты уже спишь с Л.., как быстро, надо решить как быть дальше. А он в ответ – ты сама объявила нас не парой и это не твое дело с кем я сплю. В общем ему абсолютно пофиг, сначала сказал – будем жить ради ребенка, ему всего 3 года, а потом мы поехали на неделю в Париж, я долго сомневалась, но билеты были давно куплены и мы всегда раньше ездили вдвоем, а тут не были 5 лет, в Париже он без стеснения покупал ей подарки и даже просил меня померить, постоянно с ней переписывался, по всему у них любовь и страсть и общее дело.

Я сказала, что с детьми перееду в свою квартиру, на что он предложил поменяться жильем пока, мне остаться тут, а ему поехать в мою квартиру, чтоб не травмировать малыша, но там пока живут люди и все это растягивается на 2 месяца, я исхудала, стараюсь держаться, ни слез ни истерик, написала ему еще тогда – любовь это круто, береги и храни, в Париже правда говорила, что он ведет себя как свинья с этими примерками и отказывалась мерить, ну и к сожалению интим был пару раз, но я поняла, что это было для меня не для него.

(В общем она металась между сливами и косяками. Сама поездка в Париж была ошибкой после того как она узнала о его романе и он подтвердил. Вот если бы опроверг или если бы она не шла на поводу Ищейки и ничего не знала бы, их поездка в Париж прошла бы иначе, и возможно ее СЗ подросла бы немного, а не упала бы)

Сейчас жить очень тяжело, вроде я и вышла из треугольника или меня вышли и хочу отделиться, но как это сделать живя вместе и что дальше, мне 44( и малыш у нас и самое обидное, что как бы ни было мне плохо эти 10 лет, я думала, что это мой мужчина, он похож на моего папу и он умен, красив для меня, меня всегда тянуло к нему и интересно с ним, как выплыть из этого ужаса, помогите уважаемая Эволюция!

(Нужно отделить всех мух от котлет в этой формулировке проблемы. Малыш – это серьезно, и серьезный довод оставаться в хороших отношениях и расставаться друзьями. С этой точки зрения автор делает все верно, принимая его отношения с любовницей и ожидая освобождения своей квартиры. Это совсем не слив, это в границах. Сливом это становится, когда она забывает, что они вместе – ради ребенка и ради того, чтобы оставить его в привычной обстановке, не таскать по другим квартирам. Цепляться за героя как за мужа и любовника и особенно выносить ему мозг пыточными инструментами – в черном поле. Рефлексия его СЗ, в конце абзаца – это нормально, но не над слишком фокусироваться на “он мне подходит”, ведь сам он уже не хочет быть вместе. Очень важно взять себя в руки, заняться имиджем, здоровьем, работой, детьми, а с мужем общаться минимально и очень дружелюбно, не демонстрируя и намека на собственничество и качание прав. Это позволит выровнять фон и поднимет СЗ насколько-то. И дальше посмотреть, как будут развиваться события. Они могут начать развиваться благоприятно, но не нужно строить штурманские планы на “отвоевание” или “возобновление”, нужно быть готовой к разным вариантам, разные могут быть благоприятны)

Спасибо! Спасибо вам за ваш блог, я не написала это такое важное слово!