 

С паспортом и уплатой пошлины: с 2025 года россиян обяжут зарегистрировать IMEI-коды своих телефонов

29.11.2024, 19:33, Разное
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С 1 января 2025 года продажа устройств, подключающихся к мобильным сетям, включая модемы, телефоны и смартфоны, будет осуществляться только по предъявлению паспорта и регистрации IMEI-кода в федеральном реестре. Россиянам также придётся в течение года (до 31 декабря 2025 года) зарегистрировать уже имеющиеся у них устройства – в ином случае мобильные операторы не пустят их в сеть и не смогут предоставлять услуги.

Соответствующую обязанность россиян Госдума закрепила ещё летом, а сегодня Минцифры утвердило порядок регистрации «устройств специальной (беспроводной) связи потребительского сегмента».

«Регистрация устройства осуществляется в момент его продажи, при этом продавец обязан зарегистрировать в федеральном реестре: договор купли-продажи устройства, паспортную информацию покупателя, биометрическую информацию покупателя и фотоснимок покупателя, полученные в соответствии с регламентом 2.14, приложенным к настоящему приказу», – говорится в документе.

Передать устройство покупателю можно будет не ранее, чем оператор федерального реестра одобрит регистрацию. По закону на это ему отводится до 4 часов в рабочее время, однако в случае форс-мажорных ситуаций (включая технические сбои) этот срок продлевается до 3 рабочих дней. Продавец также обязан будет собрать госпошлину за регистрацию в размере 8% от стоимости устройства. Отказ в регистрации возможен, если на покупателя уже зарегистрировано не менее двух устройств, если он числится в реестре террористов и экстремистов, а также «по иным причинам». В этом случае сделка расторгается и средства возвращаются в полном объёме (за исключением госпошлины).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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