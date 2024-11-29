Мнение: Кто наживается на трагедии Украины?

Еще в апреле 2024 года стало известно, что в казначейство Бельгии поступило 78 тыс. обращений от россиян, пострадавших от блокировки своих ценных бумаг, обслуживание которых они доверили компании Euroclear. Обработкой этих обращений занимается 20 сотрудников. То есть на каждого из них приходится по 3,9 тыс. дел. Даже при самом благоприятном сценарии рассмотрение всех заявлений может занять несколько лет.

78 тыс россиян – это далеко не все пострадавшие от заморозки активов. По оценке главы Минфина Антона Силуанова жертвами заморозки ценных бумаг стали 3,5 млн российских инвесторов. Из них большая часть доверила обслуживание своих активов имен бельгийской компании Euroclear.

Между тем, с февраля 2022 года по июнь 2024 года на активах, принадлежащих российским юридическим и физическим лицам, Euroclear заработал чистой прибыли 4 миллиарда 600 миллионов евро.

Получается, что менеджеры и акционеры компании Euroclear заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине. Потому что пока будут продолжаться боевые действия, будет включен и режим санкций против России. А пока есть санкции, Euroclear и акционеры компании будут зарабатывать миллиарды евро на активах, фактически украденных у российских клиентов.

Кроме Ютуба посмотреть программу можно в ВКонтакте, Рутубе или Дзене.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

—