«Союз-5» впервые полетит в космос в конце следующего года

Новейшая российская ракета «Союз-5» (ранее была известна, как Союз-5.1), относящаяся к среднему классу носителей, может впервые полететь в космос в самом конце 2025 года, о чем указано в протоколе, составленном российско-казахстанской комиссией по дальнейшему плану развития на Байконура.

Россия с Казахстаном активно занимаются совместным проектом «Байтерек», в рамках которого именно под перспективную ракету-носитель «Союз-5» будет создан новый стартовый комплекс. Российская сторона занимается непосредственно созданием этой ракеты, а Казахстан ведет модернизацию инфраструктуры на Байконуре.

Также в документе говорится о том, что специалисты «Роскосмоса» со своими коллегами из «Казкосмоса» должны подготовить «Союз-5» и всю необходимую инфраструктуру к летным испытаниям, предварительно назначенным на декабрь будущего года.

При этом на текущий момент некоторые составные части «Союз-5» создаются с отставанием от ранее утвержденного графика, но данные задержки обещают нивелировать рядом организационных, а также технических решений. Впрочем, какими именно, не уточняется.

Напомним, «Союз-5» стал новой отечественной ракетой, которая сможет обеспечить вывод на орбиту порядка 17 тонн груза. При этом двигатель модели РД-171МВ, которым оснащается первая ступень, уже подготовлен к массовому выпуску.