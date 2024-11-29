Мнение «аналитика»: О женских романах… Это — АдЪ с концами?

Когда #женщина заводит роман…

Нет, даже так: когда она свой роман ещё только решается начать…

Никого не хотел бы обидеть, но уже в самом начале проглядывает поникший конец его печальный финал…

Самое главное, разглядеть такой исход нетрудно уже даже в первых «строках». Но… #женщины слепы, а #мужчины порой ослеплены. И как тут не упустить?

Да просто читать надо внимательно!

Буквально с самых первых строк — и это не метафора.

О «женских романах» как о явлении литературы пойдёт речь. Сетературы, если быть совсем точным. Ибо «литера…» мягко намекает на типографскую краску и хотя бы мягкий переплёт. А всё, что в него не попало идёт лесом в Сеть. Где авторы и особенно авторки надеются обрести пусть не #деньги, но хотя бы славу.

Так вот, это — самый настоящий АдЪ для читателя. Можно было бы употребить и более ёмкое слово, но… мы же о дамах! Надо выбирать выражения. Хотя вот они, увы, не выбирают.

«Самое лучшее в новогоднем празднике – это его ожидание», – сходу начинает откровенничать с читателем одна известная в ЖиЖе авторка, демонстрируя как близкое знакомство со стереотипами поп-психологии, так и фееричную оригинальность уровня Бог «Любовь – это сложное чувство». Ибо про что же ещё все женские романы, как не про сложное женское счастье сквозь тернии, преграды и козни?

А счастье… Ну, оно такое… «Больше всего, конечно, я надеюсь, что меня посетит великое и светлое чувство, явится долгожданный принц и увлечёт меня за собой, и жизнь моя будет похожа на сказку. Спасибо литературе и кинематографу, потому что все эти надежды именно оттуда – там, куда ни плюнь, в новогоднюю ночь каждая мало-мальски приличная героиня непременно находит своего возлюбленного…», – доверительно сообщает эта же авторка, ведь читателю больше всего в романе интересны не сюжет, интрига и герои, а девичьи мечты той, кто стремится прививать широкой публике хороший литературный вкус. На уровне Пушкина, Толстого и Достоевского, ага.

Помимо бьющей по глазам графомании избыточности слов, сочетающейся с крайней избитостью фраз, тут «прекрасно» вообще всё. Люди! Ну объясните хоть вы, пожалуйста, будущей иконе стиля, что четыре подряд личных местоимения в одном предложении – это перебор даже для иронической прозы. И что ни в одном новогоднем произведении ни одна героиня ещё никогда не находила чужого возлюбленного, чтобы затем вернуть его хозяйке, но непременно делала его «своим», словно так и было с самого начала. Даже «Ирония судьбы…», да.

Но, ладно. Это вот заочное соперничество с Дарьей Донцовой, которую авторка, разумеется, сверху решительно осуждает за китч, попсу и безвкусицу, ещё в какие-то рамки ложится. Благо они сейчас – не прокрустово ложе ни разу. Но вот вам ещё одна претендентка на вкус:

«Нежный шёпот жарко щекотал ухо, тонкие пальчики коснулись щеки, едва слышно, как будто лёгкий ветерок пробежал по коже, принося долгожданное облегчение в знойный день. Высоко над головой сияло бесконечное небо, ярко-голубое, словно нарисованное, в прожилках зефирно-белых облаков с нежными леденцово-розовыми краями. Перед глазами замаячила золотистая паутинка, он протянул руку, дотронулся, и тонкие, туго натянутые нити отозвались звонкой мелодией. Качнулись облака, превратились в табун белоснежных коней, полетели по небу, высекая искры золотыми копытами.

Кир зажмурился от жарко брызнувшего солнца, а когда открыл глаза, увидел Нику. Её тонкое, почти прозрачное лицо склонилось над ним, лёгкие блёстки веснушек, янтарные искорки в серой радужке глаз, мягкий медовый локон, щекочущий щёку…».

Вас ещё не затошнило от этой слащавой патоки, малинового сиропа с карамельными сливками? Наверное, у вас крепкие нервы. Можно позавидовать (но не нужно).

Никого не хотел бы обидеть. Но… зачем дамы упорно лезут туда где они — вообще никак, и это не лечится?

Неужели веками проверенная концепция «Kinder, Küche, Kirche» так им плоха?

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