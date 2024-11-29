 

Похожий на Депардье мужчина задержан при проверке притона мигрантов в новосибирском Академгородке

29.11.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ходе планового рейда сотрудники полиции Новосибирска выявили сеть притонов, в которых проживали нелегальные мигранты и их сообщники.

Всего силовикам удалось задержать несколько сотен человек, среди которых оказался мужчина, очень похожий на французского актёра Жерара Депардье.

– Указанное лицо предъявило паспорт гражданина РФ, выданный в 2013 году. После проверки было установлено, что задержанный не встал на воинский учёт по месту регистрации, о чём был составлен соответствующий протокол, – сказал пресс-секретарь ГУ МВД по Новосибирску Бронислав Рубинштейн.

По информации газеты «Новосибирская правда», похожий на Депардье гражданин переехал в столицу Сибири в 2015 году, последние три года проживал в районе Академгородок. Там мужчина занимался нелегальной реализацией вина, а также организовал сеть подпольных видеосалонов для мигрантов.

– Суммарно оборот подпольной империи француза составлял ежегодно порядка миллиарда рублей, почти все эти деньги уходили на его европейские счета. Сейчас его активы арестованы, сам похожий на Депардье гражданин находится под подпиской о невыезде, – пишет издание.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Мнение: Чеченская борьба с разводами

29.11 / “Очень неприятно” – Колдун рассказал о неприглядной изнанке гламурного шоу-бизнеса

29.11 / ЦБ рекомендовал банкам указывать курс за часть доллара

29.11 / Мнение: Белоусов в белых брюках

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Попытка майдана в Грузии

29.11 / Мнение: Сирия и РФ: зачем зайцу стоп-сигнал?

29.11 / В России введут налог на пересказ анекдотов старше 10 лет

29.11 / Заподозренная в романе с женатым мужчиной Асмус резко ответила на нападки

29.11 / “Мы стараемся” – 65-летняя Надежда Кадышева поразила Кремль цветущим видом

29.11 / В «Ростехе» создали отечественный клей для электроники военного назначения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика