Похожий на Депардье мужчина задержан при проверке притона мигрантов в новосибирском Академгородке

В ходе планового рейда сотрудники полиции Новосибирска выявили сеть притонов, в которых проживали нелегальные мигранты и их сообщники.

Всего силовикам удалось задержать несколько сотен человек, среди которых оказался мужчина, очень похожий на французского актёра Жерара Депардье.

– Указанное лицо предъявило паспорт гражданина РФ, выданный в 2013 году. После проверки было установлено, что задержанный не встал на воинский учёт по месту регистрации, о чём был составлен соответствующий протокол, – сказал пресс-секретарь ГУ МВД по Новосибирску Бронислав Рубинштейн.

По информации газеты «Новосибирская правда», похожий на Депардье гражданин переехал в столицу Сибири в 2015 году, последние три года проживал в районе Академгородок. Там мужчина занимался нелегальной реализацией вина, а также организовал сеть подпольных видеосалонов для мигрантов.

– Суммарно оборот подпольной империи француза составлял ежегодно порядка миллиарда рублей, почти все эти деньги уходили на его европейские счета. Сейчас его активы арестованы, сам похожий на Депардье гражданин находится под подпиской о невыезде, – пишет издание.

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