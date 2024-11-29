 

Мнение: Сирия и РФ: зачем зайцу стоп-сигнал?

29.11.2024, 11:20, Разное
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Ну а в Сирии, похоже, режим Асада доживает последние дни, после чего и предмет гордости руссопатриотов – пресловутые “базы” типа Хмеймима придется срочно эвакуировать “на Родину”, что и обозначит формальный конец всей сирийской авантюры наших геополитиков. Сколько там выходит – 10 лет геополитического величия? Негусто.

Честно говоря, я никак не мог никогда уразуметь – какие “базы”? Базы чего? Зачем России с самого начала были “базы” в Сирии – обеспечивать контроль над Средиземным морем? Но у РФ отродясь не было никакого флота, да и судов для торгового флота у нас нет. Россия хотела контролировать несметные сирийские недра? Но в сирийских недрах ни черта нет, да и опять-таки – у России нет общей границы с Сирией, а также нет флота – но военного, ни гражданского. Какие России “заморские владения”, зачем зайцу стоп-сигнал?

С самого начала это была какая-то тупейшая авантюра – впрочем, характерная для умственного уровня российских представителей, это всегда в нашей истории – какие-то убогие и, видимо, очень продажные клоуны. Вопрос – НА КОГО “россияне” отрабатывали в Сирии? За сколько? Кто заказчик? Черт его знает.

Характерно, как сейчас воспринимаются известия из Сирии: какая-то очередная резня, боевики захватывают Алеппо, под угрозой Дамаск, Асад рванул к Путину “на переговоры”… Как-то всё – невероятно далеко и очевидно бессмысленно. “А что, и мы там? Что мы там делаем?” – типовая реакция среднего россиянина. ЗАЧЕМ? Главный вопрос сегодняшнего дня. Когда этот вопрос заслонит всё перед мысленным взором обычных россиян – тогда, может быть, что-то сдвинется.

Источник: Размышления вольного социолога


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