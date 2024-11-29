Трамп велел всем российским оппозиционерам покинуть США в течение 24 часов

Дональд Трамп опубликовал в своём официальном аккаунте X (бывший Twitter) обращение ко всем гражданам России, которые проживают на территории США.

Избранный президент поблагодарил «нормальных русских» за поддержку на выборах и пообещал добиться нормализации отношений с Москвой, а «тем, кто за счёт американских налогоплательщиков ведёт подрывную работу», предложил в течение суток покинуть территорию США.

«Вы предали свою Родину, которая дала вам всё – от бесплатного роддома до бесплатного высшего образования. Мне об этом ещё Киссинджер говорил. Значит, вы предадите и нас, продав американские интересы китайцам или иранцам. Убирайтесь с нашей земли, иначе мы вам поможем», – написал Трамп.

Если оппозиционеры откажутся последовать совету избранного президента, то после его инаугурации в январе 2025 года, их депортируют.

«У Трампа уже готов указ, согласно которому эта категория лиц признана «нежелательным элементом» и подлежит немедленной высылке. Поэтому русским политикам лучше перебраться в Европу или другое место, где их примут», – пишет The New York Times.

МИД России оперативно отреагировал на заявление избранного президента США и призвал оппозиционеров «деятельно покаяться» и вернуться на Родину.

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