Мнение «аналитика»: О курском позоре… Докатились?

Это случилось недавно. Буквально вот в августе. Но столько событий уже минуло с той поры, что кажется, будто всё происходило не месяцы и недели, а годы назад.

Однако тяжёлые воспоминания о тех днях не оставляют 35-летнего дагестанца Ису, уже несколько лет, как осевшего на Курщине. Там он нашёл свой дом и своё призвание. Там едва не встретил и свою смерть, когда… отборные, натренированные и хорошо оснащённые солдаты ВСУ начали операцию вторжения в Курскую область России.

Об этом председатель мусульманской общины «Рассвет» города Курска Иса Салимсултанов узнал в ночь на 6 августа. А утром он, уже имевший волонтёрский опыт и отправлявший гуманитарные грузы сородичам в зону СВО, бросился за руль автомобиля и помчался в направлении границы. Говорит, сначала просто хотел понять, что происходит и кому какая нужна помощь.

По дороге он видел обстрелянные машины, обезлюдевшие деревни, опустевшие дома. Это усиливало чувство тревоги, хотя ни одного человека по пути так и не попалось. Наконец, у въезда в один из посёлков Иса разглядел нескольких людей в российской военной форме, выходивших из магазина.

«Наши!», — облегчённо выдохнул молодой человек и подъехал поближе. Солдаты выносили из магазина какие-то продукты. Выйдя из машины, Иса поинтересовался, не нужна ли им помощь и всё ли в порядке. Те ответили, что теперь всё хорошо, и попросили предъявить документы. Иса показал паспорт и представился: руководитель Курской общины мусульман, приехал узнать что тут с людьми происходит.

– Дай ключи от машины, — внезапно сказал один.

Иса удивился – зачем нашим военным ключи от его машины. Но ключи отдал. И тут они заговорили на украинском. «Ноги йому прострелити?», — спрашивал один другого. Иса молча смотрел на них, с трудом осознавая, что это – не наши солдаты, а ВСУ переодетые в российскую форму. Потом, уже позже, он узнает, что это станет их стандартной тактикой в Курской области – заходить под видом ВС РФ, а потом менять шевроны.

Посовещавшись, украинцы закинули его ключи в траву и уехали. Иса остался. Потом он начал искать ключи, нашёл их, поехал дальше, встретил теперь уже по-настоящему наших военных и забрал с собой нескольких перепуганных стариков. Отвезя их в Курск, Иса долго сидел в машине, и к нему приходило понимание – он мог бы быть убит. Но в то же время он знал, что время смерти определяют не какие-то ВСУ. И ещё он вспомнил слова учителя: «Быть имамом – не значит быть полезным только для мусульман».

С тех пор Иса ездил с помощью туда, куда осмеливались соваться только самые отчаянные волонтёры. Не раз попадал под обстрелы со стороны ВСУ. Доставлял жителям гуманитарную помощь и помогал эвакуировать людей. За это время он вместе с напарником — русским, православным — вывез в безопасные места больше пяти сотен человек. И не считает себя героем. Просто время нынче такое…

А вот кем считать тех ряженых солдат ДРГ ВСУ, грабивших магазин в опустевшем посёлке и едва не убивших случайного свидетеля?

Освободителями?

Мстителями?

Бандитами?

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