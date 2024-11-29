Рупор кремлевской пропаганды: Инвестировали в Кипр

В стане любителей "инвестировать в Кипр" сегодня печаль.

Власти Кипра лишили гражданства 77 иностранцев, которые получили паспорта в рамках инвестиционной программы республики. Их поименный список обнародовала кипрская газета Politis.

В частности, кипрского гражданства лишились основатель "Русала" Олег Дерипаска, акционер "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, а также бывший владелец "Пробизнесбанка" Александр Железняк. В списке оказались сразу семеро российских бизнесменов, вошедших в рейтинг миллиардеров Forbes за 2024 год.

Инвестировали в Кипр, а надо было в Россию. Сейчас же идет тот самый этап глотания пыли.

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