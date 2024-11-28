Мнение: Датчик напряжения в розетке, рекорд по удержанию раскалённой плазмы и перспективы термояда

1. Я купил себе вот такую странную штуку — вставляется в розетку и показывает, сколько внутри вольт. Брал по рекомендации с Дёти на Озоне, за 200 рублей (ссылка). Теперь я знаю, что напряжение у меня на кухне скачет примерно с 226 до 238 вольт. Обычно в районе 232, но когда я включаю чайник, оно сразу проседает на 5 вольт вниз. Максимум — 238 вольт — я наблюдал, когда проснулся однажды по какой-то надобности в 5 утра.



Как применить эту информацию на практике, я не знаю, просто рассказываю про забавный прибор.

2. Американские инженеры утверждают, что заметно продвинулись в деле разработки термоядерных реакторов (ссылка):



Американская компания Quantum Kinetics объявила о новом рекорде в области термоядерного синтеза. Запатентованный модульный реактор поддерживал температуру плазмы на уровне 200 млн градусов Цельсия на протяжении 24 часов. Попутно в ходе эксперимента были разделены изотопы U-234/235/238. Прежде такое считалось невозможным.

Достижение было установлено непреднамеренно, в ходе экспериментов с радиоактивными отходами, и зафиксировано третьей стороной. Предыдущий рекорд принадлежал южнокорейскому токамаку KSTAR: 105 млн градусов в течение 48 секунд.

Для сравнения, температура в центре Солнца, как утверждают астрофизики, составляет лишь 15 миллионов градусов. Учёные на Земле умеют создавать гораздо более высокие температуры (ссылка):

Рекорд принадлежит физикам из Брукхейвенской национальной лаборатории (США). Им удалось получить вещество, разогретое до 4 триллионов градусов (в 250’000 раз горячее Солнца). Для этого на коллайдере RHIC ученые сталкивали ионы золота. Цель эксперимента – получить кварк-глюонную плазму.

Новость выше не означает, что у нас скоро появится холодный термояд, и электричество в розетках станет почти бесплатным. Термоядерные электростанции — это одна из технологий, которые будут «через 20 лет». Коммерческий термояд ожидали через 20 лет в 2000 году, ожидают через 20 лет сейчас и, вероятно, будут ожидать через 20 лет и в 2050 году.

3. Британские учёные, впрочем, обещают создать коммерческую термоядерную электростанцию уже даже не через 20 лет, а через 10 лет, к 2035 году (ссылка).

Вообще, от прочтения новостей про разные стартапы, создаётся ощущение, что разработчиков термоядерных реакторов сейчас очень много, а токамаки собираются умельцами чуть ли не на коленке. Опыт показывает, что технологический прорыв маловероятен, но исключать его всё же нельзя.

Впрочем, даже если эффективный термоядерный энергоблок будет создан, на внедрение термояда понадобятся ещё десятилетия, так что потребность в нефти и угле в обозримой исторической перспективе только возрастёт.

Кроме того, повторюсь, результат не гарантирован. В 16-17 веках в Европе было множество алхимиков, которые пытались найти философский камень, который позволил бы в больших количествах вырабатывать золото. С задачей не справился никто, так как задача была на тогдашнем уровне знаний и технологий невыполнима.

Получать золото из свинца, облучая атомы свинца нейтронами на ускорителях, научились только современные физики. Задача, однако, была решена только формально, а не по сути: полученное из свинца искусственное золото стоит неизмеримо дороже традиционного.

Подобная ловушка поджидает многие новейшие технологии: даже то, что физически и технически возможно, должно быть ещё оправдано экономически.