 

Отец Жанны Фриске не будет смотреть сериал с участием внука Платона

28.11.2024, 22:20, Новости дня
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Совсем скоро стартует премьера нового сезона драмеди “Плакса” от Сергея Жукова. В продолжении проекта зрители увидят новых героев, среди которых Дмитрий Шепелев с его 11-летним сыном Платоном. Для сына Жанны Фриске это первый актерский опыт, но близкие уже отметили, что у него талант, который достался ему от мамы.

Кроме всего прочего, мальчик увлекается музыкой и играет на гитаре. В сериале у него роль, связанная с творчеством. Владимир Борисович, отец Жанны Фриске, сообщил, что слышал о проекте еще несколько месяцев назад, но все, что касается бывшего зятя, его не волнует и сериал с участием внука смотреть он не будет.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году после продолжительной борьбы с раком. Ее единственным наследником является сын Платон. Родные Фриске хотели наладить общение с ребенком, но им это не удалось из-за разногласий с зятем Дмитрием Шепелевым.

Платон сейчас проживает с Дмитрием Шепелевым и его гражданской супругой. Екатерина воспитывает дочь от первого брака. Именно благодаря ей и сыну Фриске пара познакомилась. Ребята вместе ходят в детский сад. В марте 2021 года у пары родился общий сын Тихон. А недавно молодожены приобрели загородный дом, который планируют использовать в качестве дачи, где будут отдыхать в кругу своей семьи.Родные по маме сначала виделись с мальчиком достаточно редко, а потом и вовсе прекратили всяческое общение. Теперь они узнают о жизни племянника и внука через соцсети и от журналистов.


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