Представители стран Балтии избраны министрами иностранных дел и обороны Евросоюза

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28.11.2024, 21:25, Новости дня
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Европейский совет утвердил новый состав Еврокомиссии – исполнительного органа ЕС. В состав европейского правительства входит 27 человек, которым предстоит исполнять свои обязанности с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года.

Пост председателя Еврокомиссии второй срок будет занимать представительница Германии Урсула фон дер Ляйен. Верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности станет бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Впервые в истории в ЕС создан пост министра обороны – ранее этот пост не вводился, чтобы не дублировать структуру NATO. Первым Верховным представителем по вопросам обороны и космоса станет бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

По его мнению, в ближайшие несколько лет РФ может напасть на ЕС, и европейским странам необходимо быть к этому готовым. В первую очередь речь идет об увеличении производства боеприпасов и создании системы, которая позволит передавать их из страны в страну в случае необходимости.


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