Как приготовить имбирный порошок самостоятельно и правильно его употреблять

Имбирь – это пряность, которую многие хозяйки и профессиональные повара используют при приготовлении первых, вторых блюд, соусов, добавляют в выпечку.

Корень имбиря обладает множеством полезных и целебных свойств. Невозможно спутать сладкий и пряный аромат и вкус свежего корня с другими специями. Единственным его недостатком является непродолжительный срок хранения.

Если вы не успеваете использовать корень, прежде чем он испортится, рекомендуем приготовить самостоятельно имбирный порошок, который продлит срок хранения полезного продукта. Аромат имбирного порошка, приготовленного в домашних условиях, гораздо ярче, чем у купленного в магазине, при этом сохраняются все его полезные свойства.

Выбор корня

Покупая имбирь, отломите от него небольшой кусочек. Если кожура отделяется от него без волокон, значит, имбирь свежий и подходит для сушки. Наличие многочисленных волокон осложнит измельчение его в мелкий порошок.

Для подготовки имбиря к сушке тщательно вымойте корни, очистите с помощью овощечистки. Нарежьте их тонкими кружочками. Чем они будут тоньше, тем быстрее и равномернее высохнут.

Сушка имбиря

Проще всего высушить корень, разложив его на тарелке или блюде на подоконнике окна, выходящего на южную сторону, и оставив на 3-4 дня. Если у вас нет желания ждать так долго, поместите ломтики корня в теплую духовку, разогретую до 65 ℃. Периодически проверяйте и переворачивайте имбирь. Сушка в духовке займет около двух часов.

После того как имбирь высохнет, достаньте его из духовки и остудите. Важно, чтобы перед хранением или измельчением имбирь был полностью сухим, поскольку даже незначительное количество остаточной влаги может спровоцировать появление плесени.

Сушеные ломтики имбиря прекрасно хранятся до полугода в герметичном контейнере. Их можно использовать для приготовления чая, настоя, различных блюд.

Приготовление порошка

Чтобы приготовить имбирный порошок, измельчите в кофемолке или в блендере высушенные ломтики до консистенции муки. Храните его в герметичном контейнере. Часто люди измельчают небольшое количество имбиря, которого достаточно для использования в течение месяца.

Однако опытные кулинары считают, что целесообразнее заготавливать порошок большими порциями. В этом случае его можно хранить в герметичных контейнерах в морозильной камере, чтобы сохранить свежесть продукта.

Полезные свойства порошка

Эта специя не только улучшает вкус блюд, но и обладает целебными свойствами. С успехом используется порошок имбиря для контроля и снижения веса, при ожирении, для улучшения пищеварения, для лечения простудных заболеваний, болезней горла, купирования воспалительных процессов и при других проблемах со здоровьем.

Такой эффект достигается благодаря свойствам имбирного порошка, к которым относят:

антибактериальное; противовоспалительное; антиоксидантное; обезболивающее; спазмолитическое; потогонное.

Как правильно употреблять порошок имбиря

Несмотря на многочисленные полезные и целебные свойства имбирного порошка, чрезмерное его употребление может вызывать побочные эффекты, к примеру проблемы с ЖКТ, в частности изжогу. Специалисты рекомендуют употреблять в день не более одной чайной ложки порошка имбиря (2-4 г) Имбирный порошок можно добавлять в целебные составы как для внутреннего, так и для наружного применения. Предлагаем вам несколько рецептов, в которых используется порошок этого целебного корня.

Имбирная вода

Разведите половину ложки порошка имбиря (чайной) в стакане теплой воды. При желании можно добавить в воду немного лимонного сока и натурального меда. Стакан такой воды, выпитой утром, ускорит обмен веществ, повысит иммунитет, улучшит пищеварение.

Настой имбиря

Добавьте ложечку порошка имбиря в горячую кипяченую воду. Дайте настояться в течение пяти минут, процедите и выпейте. Такой напиток согреет в холодные дни и поможет легче справиться с простудой.

Коктейль для лечения кашля

Смешайте половину ложечки имбирного порошка с двумя чайными ложками меда. Залейте массу стаканом теплого молока. Добавьте щепотку куркумы. Принимайте ежедневно до еды по утрам.

Компресс для лечения суставов

Две чайные ложки порошка имбиря смешайте с ложечкой молотой куркумы, таким же количеством меда, половиной ложечки молотого перца, небольшим количеством масла, чтобы масса по консистенции напоминала мазь. Разогрейте ее до комфортной температуры, нанесите на хлопковую ткань и зафиксируйте повязку на больном суставе.