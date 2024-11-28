Мнение: Кризис немецких железных дорог, испуганные рабочие и упадок немецкого экспорта

1. За дружбу с США надо платить. Одна за другой отрасли экономики Германии погружаются в состояние депрессии. Энергетика в кризисе, металлургия в кризисе, химпром в кризисе, автопром в кризисе… Теперь ещё и железные дороги. Историк-алкоголик пишет (ссылка):



На первое место по сокращениям рабочих мест в Германии вырываются железные дороги.

<…>

Собственно, железные дороги Германии – это немецкая суперсила, только благодаря качеству и развитию ж/д транспорта Пруссия победила Францию в войне 1870-1871 годов.

«Железом и кровью» Бисмарка – это ведь не только про войну, это про культуру, металлургию и железные дороги.

Железные дороги помогли немцам так долго барахтаться в обоих мировых войнах. Скудная ресурсами Германия умело маневрировала ими за счет идеально настроенных и максимально разветвленных железных дорог.

«Локомотив Европы», как образ крупнейшей экономики Евросоюза не просто так имеет железнодорожную коннотацию.

И теперь этот локомотив пускают под откос. Deutsche Bahn <…> – это уже давно мем, вечно опаздывающая, вечно бастующая, постоянно повышающая тарифы для бизнеса дорога убивает и себя, и немецкую экономику.

2. Недавно мы обсуждали, как профсоюзы добивают страдающих немецких автопроизводителей, устраивая забастовки. Проблема ожидаемо вышла на следующий уровень — автопрому пришлось запустить волну сокращений, и теперь немецкий пролетариат просит уже заменить увольнения на понижение зарплат (ссылка):



Германский автогигант Volkswagen мог бы не закрывать заводы в Германии, а вместо этого урезать зарплаты — представители рабочих, которым грозят сокращения, дали согласие, пишет Reuters.

Как сообщает агентство 20 ноября, представители профсоюза IG Metall, защищающего интересы трудящихся металлургической и электротехнической промышленности, пошли на экстраординарный шаг — они согласились на сокращение зарплат, чтобы избежать массовых увольнений и закрытий заводов в Германии, запланированных Volkswagen в ближайшее время.

Перед началом следующего раунда переговоров по коллективному договору профсоюз и рабочий совет VW предложили сократить затраты на рабочую силу на 1,5 миллиарда евро — урезать зарплаты. В обмен сотрудники потребовали гарантий сохранения рабочих мест и будущего десяти заводов компании по всей Германии.

Менеджмент автоконцерна пока не прокомментировал решение рабочего коллектива. Однако если требования сохранить предприятия не будут выполнены, профсоюз пригрозил, что может быть объявлена масштабная забастовка.

Обратите внимание — на прибыли «буржуев» профсоюзам было глубоко наплевать, несмотря даже на то, что эти «буржуи» в хорошие времена щедро делились своей прибылью с трудовыми коллективами, выписывая рабочим огромные премии. А вот когда дело дошло до сокращений, немецкие профсоюзы зашевелились — они хотели грабить капиталистов, а не уничтожать рабочие места.

3. Американские журналисты с удовлетворением отмечают экономическую деградацию Германии (ссылка):

…Нехватка и дороговизна энергоресурсов, растущая конкуренция с Китаем и перспектива повышения ввозных пошлин в Штаты на 10–20% буквально рушит привычную немецкую бизнес-​модель.

<…>

…В 2000‑е и 2010‑е годы Берлин вполне мог удовлетворить аппетиты китайцев на машины, химические продукты и технику. В период между 2015 и 2020 годами экспорт в Китай вырос на 34%, хотя у остальных стран он падал. До 2020 года Китай в основном импортировал машины. А в 2023‑м внезапно стал самым большим автоэкспортёром. Из клиентов китайские фирмы превратились в мощных конкурентов, из-​за которых страдает малый и средний немецкий бизнес. И это не первая волна шока – Германии грозит и вторая. Внутренний рынок Китая перенасыщен товарами, и китайцы ищут, куда бы сбыть излишки. Естественно, цены при этом более чем конкурентные, что может ударить по Германии как на её собственном рынке, так и за рубежом.

Как мы много раз обсуждали, у современной Германии больше нет места на глобальном рынке. Энергия в Германии дорогая, так как США заставили Германию разорвать торговые связи с Россией. Рабочая сила очень дорогая и не особо качественная: спасибо социализму и повестке. Технологии заурядные — такие же, как у других. Бюрократия удушающая. Рынки сбыта проблемные, негостеприимные.

В таких условиях у экономики Германии нет возможности работать «в плюс». Если не случится чего-нибудь непредвиденного, немцам придётся пройти через серьёзный финансовый кризис, схлопывание экономики, массовую безработицу и, как следствие, резкое понижение уровня жизни.