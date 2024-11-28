 

“Аналогов нет” – Путин заявил о начале серийного производства ракет “Орешник”

28.11.2024, 18:05, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в Астане на саммите ОДКБ, заявил о начале серийного производства баллистической ракеты “Орешник”, которая была задействована для удара по оборонному предприятию в украинском Днепре.

По его словам, ракета не имеет аналогов в мире, а удар по Украине стал испытаниями в боевых условиях в ответ на запуск западных ракет ATACMS и Storm Shadow по российской территории. При этом ущерб от применения ВСУ этих ракет Путин назвал минимальным.

Глава государства заявил, что при массированном ударе мощь “Орешника” будет сравнима с мощью ядерного оружия. Возможными целями Путин назвал военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.


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