Иноагентам запретят работать сантехниками

Министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовило законопроект о запрете иностранным агентам работать сантехниками на территории РФ. По мнению авторов инициативы, доступ к трубам жилых домов может быть использован недружественными силами для подрыва национальной безопасности. Кроме того, представители этой элитной профессии имеют в настоящее время наибольшие доходы.

«Доступ таких лиц к трубам и прочим коммуникациям может нести угрозу для инфраструктуры. Это могут быть как подрывы труб, так и намеренная токсификация воды либо вывод из строя канализации. Стоит иметь ввиду, что иноагенты получают указания из-за рубежа, поэтому должны быть под особым контролем», – сказал замминистра ЖКХ Василий Пороховщиков.

Позицию коллег поддержали налоговики, отметившие, что сантехники зачастую получают неучтённые денежные средства.

«Происходит злостная неуплата налогов. Мы даже приблизительно не можем проанализировать эти объёмы чёрного нала и администрировать уплату сбора», – высказался первый замглавы ФНС Евгений Рубилов.

Нововведение будет действовать с 1 января 2025 года. В дальнейшем иностранным агентам планируют запретить работать слесарями.

—