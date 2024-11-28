 

Чат-бот “бабушка” будет отвечать на звонки мошенников и тратить их время

28.11.2024, 16:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Британская телекоммуникационная компания представила модель искусственного интеллекта в виде “бабушки”, которая будет отвлекать мошенников, беседуя с ними по телефону как можно дольше.

Компания Virgin Media O2 заявила, что создала модель на основе искусственного интеллекта, которая будет вместо клиентов реагировать на звонки мошенников. Чат-бот бабушка по имени Дейзи будет делиться с мошенниками запутанными историями о своей семье, обсуждать вязание и предоставлять фальшивые данные о своих банковских реквизитах. Главная задача ИИ – вести бессмысленные разговоры, максимально затягивая время общения с мошенниками, чтобы отвлечь их от людей.

Компания сообщила, что искусственный интеллект был натренирован с использованием реальных материалов, связанных с мошенничеством, чтобы он стал практически неотличим от настоящего человека и мог сам запутать мошенников, заставив их думать, что они нашли идеальную жертву.

“Новый член нашей команды по предотвращению мошенничества, Дейзи, меняет правила игры с мошенниками, перехитрив и обыграв их в их же жестокой игре, просто не давая им расслабиться”, – заявил Мюррей Маккензи, директор по борьбе с мошенничеством в Virgin Media O2.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете факты “королевской” биографии Филиппа Киркорова

28.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1009-й день войны

28.11 / Генштаб ВСУ – сбиты 35 российских “шахедов” и 79 ракет. Минобороны РФ – сбиты 27 украинских БПЛА

28.11 / ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить события и героев фильма “Три тополя на Плющихе”

28.11 / Дети Киркорова вынуждены завершить дорогое обучение и вернуться в Россию из-за травли

28.11 / Взрывы в Киеве – армия РФ атакует энергетические объекты Украины

28.11 / Глава МИД Франции выступил за предоставление “определенным лидерам” иммунитета в МУС

28.11 / Прокурор МУС попросил ордер на арест главы военной хунты Мьянмы

28.11 / UNESCO – лидерам мнений в интернете необходимо обучение проверке фактов

28.11 / Суд аннулировал решение властей Барселоны о разрыве связей с Израилем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика