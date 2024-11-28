 

ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете факты “королевской” биографии Филиппа Киркорова

28.11.2024, 15:45, Новости дня
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1. Какую фамилию носили дед и отец Филипп Киркорова?

А. Киркоров;

Б. Крикорян;

В. Киркоридзе.

2. Каким по счету мужем у Аллы Пугачевой был Филипп Киркоров?

А. Третьим;

Б. Четвертым;

В. Пятым.

3. Кто является крестным отцом двух детей Киркорова?

А. Андрей Малахов;

Б. Данила Козловский;

В. Сергей Лазарев.

4. Клип на какую песню был снят Киркоровым первым?

А. “Алеша”;

Б. “Кармен”;

В. “Атлантида”.

5. Когда Филипп Киркоров впервые появился на фестивале “Песня года”?

А. В 1978-м;

Б. В 1989-м;

В. В 1995-м.

6. В каком мюзикле Филипп Киркоров сыграл адвоката Билли Флина?

А. “Красавица и Чудовище”;

Б. CHICAGO;

В. METRO.

7. Клип на эту песню собрал больше сорока миллионов просмотров. По версии премии МУЗ-ТВ в 2018 года композиция была признана лучшей песней года.

А. “Цвет настроения синий”;

Б. “Ибица”;

В. “Снег”.

ОТВЕТЫ

1. Б. Крикорян;

2. Б. Четвертым;

3. А. Андрей Малахов;

4.
Б. “Кармен”;

5. Б. В 1989-м;

6. Б. CHICAGO;

7.А. “Цвет настроения синий”;


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