ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете факты “королевской” биографии Филиппа Киркорова
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1. Какую фамилию носили дед и отец Филипп Киркорова?
А. Киркоров;
Б. Крикорян;
В. Киркоридзе.
2. Каким по счету мужем у Аллы Пугачевой был Филипп Киркоров?
А. Третьим;
Б. Четвертым;
В. Пятым.
3. Кто является крестным отцом двух детей Киркорова?
А. Андрей Малахов;
Б. Данила Козловский;
В. Сергей Лазарев.
4. Клип на какую песню был снят Киркоровым первым?
А. “Алеша”;
Б. “Кармен”;
В. “Атлантида”.
5. Когда Филипп Киркоров впервые появился на фестивале “Песня года”?
А. В 1978-м;
Б. В 1989-м;
В. В 1995-м.
6. В каком мюзикле Филипп Киркоров сыграл адвоката Билли Флина?
А. “Красавица и Чудовище”;
Б. CHICAGO;
В. METRO.
7. Клип на эту песню собрал больше сорока миллионов просмотров. По версии премии МУЗ-ТВ в 2018 года композиция была признана лучшей песней года.
А. “Цвет настроения синий”;
Б. “Ибица”;
В. “Снег”.
ОТВЕТЫ
1. Б. Крикорян;
2. Б. Четвертым;
3. А. Андрей Малахов;
4.
Б. “Кармен”;
5. Б. В 1989-м;
6. Б. CHICAGO;
7.А. “Цвет настроения синий”;
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