 

“Начиная от черной икры”: Андреев из “Иванушек” впечатлен роскошной свадьбой Туриченко

28.11.2024, 14:05, Новости дня
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41-летний Кирилл Туриченко женился на Дарье Тарасовой, с которой был знаком с 2016 года, а предложение сделал в 2021-м. Свадьбу же гуляли в подмосковной деревне Лапино.

“Присутствовали Николай Басков, Алсу, Игорь Матвиенко, Стас Костюшкин, – рассказал Андреев на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии “Все цвета джаза” от Радио JAZZ. – Свадьба получилась очень душевной, на нее приехало много друзей Кирилла из других стран”.

Рассказал певец и про свадебный подарок другу и коллеге по легендарному музыкальному коллективу.

“Мы с женой выбрали два красивые комплекта постельного белья, – улыбается он. – Причем я взял самый большой, который только смог найти”.

“Было классное шоу, были правильно подобранные цвета и продуманный в деталях – от салфеток до меню – стиль, были красивые приглашения, – рассказал Андреев про торжество у Туриченко. – Столы ломились – было все, что хочешь, начиная от черной икры и заканчивая огромным свадебным тортом. А после мероприятия каждому гостю вручили классный сюрприз – косметический набор и домашние тапочки”.


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