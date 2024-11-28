Тест: угадай советский фильм по кадру с заснеженной улицей

Этот тест станет настоящим вызовом для вашего внимания и памяти. Попробуйте угадать советский фильм, основываясь всего на одном кадре со снегом.

Советское кино полно незабываемых моментов, и снег часто играет важную роль в создании атмосферы. Эти кадры могут вызвать у вас ностальгические воспоминания о любимых фильмах и персонажах. Сможете ли вы вспомнить, из какого фильма этот кадр?

1. Из какого фильма этот кадр?

А) Чародеи

Б) Снегурочка

В) Карнавальная ночь

2. Узнаете фильм?

А) Зигзаг удачи

Б) Берегись автомобиля

В) Девчата

3. Не ошибетесь?

А) “Мимино”

Б) “Ирония судьбы или с легким паром”

В) “Старый новый год”

4. Узнаете актеров?

А) Двенадцать месяцев»

Б) Зигзаг удачи

В) Восхождение

5. Что за фильм?

А) Чук и Гек

Б) Снежная сказка

В) Операция “Ы” и другие приключения Шурика

Правильные ответы:

1. — А) Чародеи

2. — В) Девчата

3. — Б) Ирония судьбы или с легким паром

4. — Б) Зигзаг удачи

5. — В) Операция “Ы” и другие приключения Шурика