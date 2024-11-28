 

Тест: угадай советский фильм по кадру с заснеженной улицей

28.11.2024, 14:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Этот тест станет настоящим вызовом для вашего внимания и памяти. Попробуйте угадать советский фильм, основываясь всего на одном кадре со снегом.

Советское кино полно незабываемых моментов, и снег часто играет важную роль в создании атмосферы. Эти кадры могут вызвать у вас ностальгические воспоминания о любимых фильмах и персонажах. Сможете ли вы вспомнить, из какого фильма этот кадр?

1. Из какого фильма этот кадр?

А) Чародеи

Б) Снегурочка

В) Карнавальная ночь

2. Узнаете фильм?

А) Зигзаг удачи

Б) Берегись автомобиля

В) Девчата

3. Не ошибетесь?

А) “Мимино”

Б) “Ирония судьбы или с легким паром”

В) “Старый новый год”

4. Узнаете актеров?

А) Двенадцать месяцев»

Б) Зигзаг удачи

В) Восхождение

5. Что за фильм?

А) Чук и Гек

Б) Снежная сказка

В) Операция “Ы” и другие приключения Шурика

Правильные ответы:

1. — А) Чародеи

2. — В) Девчата

3. — Б) Ирония судьбы или с легким паром

4. — Б) Зигзаг удачи

5. — В) Операция “Ы” и другие приключения Шурика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / “Начиная от черной икры”: Андреев из “Иванушек” впечатлен роскошной свадьбой Туриченко

28.11 / Генштаб ВСУ – сбиты 35 российских “шахедов” и 79 ракет. Минобороны РФ – сбиты 27 украинских БПЛА

28.11 / ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить события и героев фильма “Три тополя на Плющихе”

28.11 / Дети Киркорова вынуждены завершить дорогое обучение и вернуться в Россию из-за травли

28.11 / Взрывы в Киеве – армия РФ атакует энергетические объекты Украины

28.11 / Глава МИД Франции выступил за предоставление “определенным лидерам” иммунитета в МУС

28.11 / Прокурор МУС попросил ордер на арест главы военной хунты Мьянмы

28.11 / UNESCO – лидерам мнений в интернете необходимо обучение проверке фактов

28.11 / Суд аннулировал решение властей Барселоны о разрыве связей с Израилем

27.11 / Франция признала за Биньямином Нетаниягу иммунитет от преследования МУС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика