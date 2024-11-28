Сканеры НАСА обнаружили подо льдами Гренландии заброшенную военную базу

В процессе исследований в апреле 2024 года специалисты НАСА с помощью установленного на борту самолета Gulfstream III радара обнаружили подо льдами Гренландии «город», оказавшийся заброшенной американской военной базой, построенной во времена холодной войны.

В свое время этот секретный объект получил название «Camp Century». Он представлял собой разветвленную сеть туннелей, проложенных в верхних слоях ледника примерно в 240 км от берега. С 1959 по 1967 годы база использовалась для контроля за возможными пусками МБР в арктическом регионе.

Радар НАСА UAVSAR зафиксировал под 30-метровым слоем льда и снега уходящие вглубь структуры. По словам сотрудника НАСА Чада Грина, на полученных снимках отдельные сооружения секретной базы видны, как никогда раньше. Их анализ даст ученым возможность определить, когда объект окажется на поверхности в результате ускоряющегося с каждым годом таяния льда.

В недалеком прошлом эксперты прогнозировали, что это могло произойти уже в конце ХХ века, в результате чего в окружающую среду могли бы попасть радиоактивные отходы и химические вещества. Обнаружение подземного города стало неожиданностью для специалистов НАСА, ведь первоначальной их целью было изучение климатических изменений в Арктике.

Источник — NASA