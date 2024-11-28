Генштаб ВСУ – сбиты 35 российских “шахедов” и 79 ракет. Минобороны РФ – сбиты 27 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью и утром 28 ноября 2024 года украинские ПВО перехватили 79 из 91 российских ракет и 35 из 97 БПЛА-камикадзе типа “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”), запущенных российскими военными. Многие “шахеды” были локационно потеряны в регионах Украины.

Целями российского массированного удара были объекты энергетической инфраструктуры.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 28 ноября над территорией РФ были сбиты 27 украинских БПЛА самолетного типа – в Краснодарском крае, в Курской, Брянской и Ростовской областях, а также над Крымом, аннексированным Россией в 2014 году.