 

Генштаб ВСУ – сбиты 35 российских “шахедов” и 79 ракет. Минобороны РФ – сбиты 27 украинских БПЛА

28.11.2024, 13:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью и утром 28 ноября 2024 года украинские ПВО перехватили 79 из 91 российских ракет и 35 из 97 БПЛА-камикадзе типа “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”), запущенных российскими военными. Многие “шахеды” были локационно потеряны в регионах Украины.

Целями российского массированного удара были объекты энергетической инфраструктуры.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 28 ноября над территорией РФ были сбиты 27 украинских БПЛА самолетного типа – в Краснодарском крае, в Курской, Брянской и Ростовской областях, а также над Крымом, аннексированным Россией в 2014 году.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить события и героев фильма “Три тополя на Плющихе”

28.11 / Дети Киркорова вынуждены завершить дорогое обучение и вернуться в Россию из-за травли

28.11 / Взрывы в Киеве – армия РФ атакует энергетические объекты Украины

28.11 / Глава МИД Франции выступил за предоставление “определенным лидерам” иммунитета в МУС

28.11 / Прокурор МУС попросил ордер на арест главы военной хунты Мьянмы

28.11 / UNESCO – лидерам мнений в интернете необходимо обучение проверке фактов

28.11 / Суд аннулировал решение властей Барселоны о разрыве связей с Израилем

27.11 / Франция признала за Биньямином Нетаниягу иммунитет от преследования МУС

27.11 / Трамп намерен назначить генерала Келлога спецпосланником США по Украине и России

27.11 / Полиция Бразилии назвала бывшего президента Болсонару организатором попытки путча

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика