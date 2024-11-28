ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить события и героев фильма “Три тополя на Плющихе”
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1. С какой целью ехала в Москву Нюра, которую сыграла Татьяна Доронина?
А. Продать ветчину на рынке;
Б. Продать сало на рынке;
В. Сходить в Кремль.
2. У кого в Москве планировала остановиться Нюра?
А. У сестры;
Б. У подруги;
В. У снохи.
3. На какой рынок отправлял муж Нюру, потому что там “ближе и цена твердая”?
А. На Даниловский;
Б. На Москворецкий;
В. На Усачевский.
4. Кем работает муж Нюры?
А. Трактористом;
Б. Бакенщиком;
В. Ветеринаром.
5. Какое имя-отчество у Нюры?
А. Анна Петровна;
Б. Анна Николаевна;
В. Анна Григорьевна.
6. Какая сумма была ассигнована Нюрой на такси в Москве от вокзала?
А. 1.10;
Б. 1.50;
В. 2.20.
ОТВЕТЫ
1. А. Продать ветчину на рынке;
2. В. У снохи.
3. А. На Даниловский;
4. Б. Бакенщиком;
5. В. Анна Григорьевна;
6. А. 1.10.
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