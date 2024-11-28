ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить события и героев фильма “Три тополя на Плющихе”

1. С какой целью ехала в Москву Нюра, которую сыграла Татьяна Доронина?

А. Продать ветчину на рынке;

Б. Продать сало на рынке;

В. Сходить в Кремль.

2. У кого в Москве планировала остановиться Нюра?

А. У сестры;

Б. У подруги;

В. У снохи.

3. На какой рынок отправлял муж Нюру, потому что там “ближе и цена твердая”?

А. На Даниловский;

Б. На Москворецкий;

В. На Усачевский.

4. Кем работает муж Нюры?

А. Трактористом;

Б. Бакенщиком;

В. Ветеринаром.

5. Какое имя-отчество у Нюры?

А. Анна Петровна;

Б. Анна Николаевна;

В. Анна Григорьевна.

6. Какая сумма была ассигнована Нюрой на такси в Москве от вокзала?

А. 1.10;

Б. 1.50;

В. 2.20.

ОТВЕТЫ

1. А. Продать ветчину на рынке;

2. В. У снохи.

3. А. На Даниловский;

4. Б. Бакенщиком;

5. В. Анна Григорьевна;

6. А. 1.10.