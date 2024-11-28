 

Академик РАН: «Рост курса доллара связан с кампанией американцев по увеличению инфляции в России»

28.11.2024, 11:33, Разное
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Экономист и академик РАН Сергей Глазьев призвал граждан «не поддаваться на провокации проклятых американцев», которые организовали в последние дни осени 2024 года масштабную кампанию по дестабилизации российской экономики.

Оказалось, что с 20 ноября агенты ЦРУ и их сообщники начали продавать на внебиржевом рынке десятки миллиардов рублей – целью провокации было падение курса российской валюты, рост инфляции и подрыв доверия граждан к руководству Центрального банка.

– Мне доподлинно известно, что проклятые американцы только за последнюю неделю буквально сожгли 100 миллиардов рублей из своего золотого запаса. Они не думают о завтрашнем дне, американка хочет нагадить нам здесь и сейчас, – сказал Глазьев.

По прогнозу академика, курс рубля стабилизируется «на нужных показателях» к Новому году, при этом цены на продукты питания, одежду и бытовую технику в ближайшее время не изменятся. Благодаря успешным программам импортозамещения более половины всех товаров широкого потребления производятся на территории России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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