 

Взрывы в Киеве – армия РФ атакует энергетические объекты Украины

28.11.2024, 11:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Утром 28 ноября в Киеве прогремели взрывы, работают системы противовоздушной обороны.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об осуществлении армией РФ комбинированного обстрела инфраструктуры Украины специально накопленным запасом ракет.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергетика страны снова под массированным ударом со стороны российской армии.

Предварительно: был удар по энергетическому объекту в Ивано-Франковске.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Бородина раскрыла всю правду о давней непримиримой вражде с Собчак

28.11 / Глава МИД Франции выступил за предоставление “определенным лидерам” иммунитета в МУС

28.11 / Прокурор МУС попросил ордер на арест главы военной хунты Мьянмы

28.11 / UNESCO – лидерам мнений в интернете необходимо обучение проверке фактов

28.11 / Суд аннулировал решение властей Барселоны о разрыве связей с Израилем

27.11 / Франция признала за Биньямином Нетаниягу иммунитет от преследования МУС

27.11 / Трамп намерен назначить генерала Келлога спецпосланником США по Украине и России

27.11 / Полиция Бразилии назвала бывшего президента Болсонару организатором попытки путча

27.11 / Филипп Киркоров может остаться без работы в Новый год

27.11 / Байден намерен в ближайшие дни достичь прекращения огня в Газе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика