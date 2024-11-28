 

Алсу сделала заявление о смене фамилии после нашумевшего развода с Абрамовым

28.11.2024, 9:10, Разное
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В своих интервью Алсу намекала на причины развода, предполагая, что он был вызван изменами мужа. В СМИ даже появилась информация о разлучнице — модели Анастасии Решетовой. Алсу косвенно подтвердила эти слухи, оставив комментарий под одним из постов, где говорилось о том, что Решетова никогда не связывалась с женатыми мужчинами. В ответ на это певица написала: “Врет”, что лишь добавило масла в огонь общественного обсуждения.

После разрыва Ян Абрамов пытался помириться с Алсу, предлагая ей крупные суммы денег — более 2,5 миллиардов рублей, а также различные материальные ценности и ювелирные украшения. Однако певица отказалась от предложений и решительно довела дело до конца. При разводе многие меняют фамилии, но Алсу решила оставить свою фамилию в паспорте.

“Фамилия в паспорте у меня Абрамова, я не меняла. Хочу иметь одну с детьми”, — призналась она в подкасте “Черное/Белое”. Артистка отметила, что устала от разговоров о разводе и уже перевернула эту страницу своей жизни. В настоящее время она сосредоточена на творчестве и готовит новые проекты для своих поклонников.

Алсу уверена, что 2024 год стал для нее временем роста и силы. “Да, были трудные моменты, когда я почти сломалась, но я смогла найти в себе силы и вдохновение”, — делится она. Певица считает, что после 40 лет жизнь только начинается, и именно сейчас она хочет сосредоточиться на себе и своих детях.

Что касается новой любви, то Алсу не спешит начинать новые отношения. Она предпочитает уделять время своим детям и строить планы на будущее. “В 2025 году я хочу наверстать все то, что было упущено”, — с оптимизмом сказала звезда.

По решению суда дети остаются жить с Алсу, но Ян Абрамов имеет возможность видеть их в любое время. Он также пообещал обеспечивать своих детей всем необходимым.

Вопросы о недвижимости, которой у пары достаточно — от квартир в Москве до апартаментов в Лондоне и гостиничных комплексов — решаются юристами. Алсу живет в московской квартире, которая необходима ей для большой семьи: “Нужно 500 метров жилплощади”, — подчеркнула она.


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