Ягодный макияж – главный хит зимы 2024/2025: как повторить трендовый мейкап

Ягодный макияж, использующий фруктовые тона, включает в себя как теплые цвета, так и глубокие холодные. То есть он легко адаптируется и к теплым, и к холодным месяцам. Сейчас ягодный макияж является глобальным трендом и, скорее всего, станет главным хитом зимы 2024/2025. Для того, чтобы удачно его нанести, необходимо следовать рекомендациям мейкаперов.

Основные этапы создания ягодного макияжа

Чтобы правильно сделать ягодный макияж, необходимо соблюсти несколько правил:

К особенностям яркой помады относится ее способность усиливать контраст и подчеркивать имеющиеся на лице несовершенства. Поэтому важно правильно подготовить кожу. Начните с того, что очистите кожу, увлажните ее и выровняйте тон. Тональным средством лучше пользоваться не слишком плотным, иначе может получиться эффект маски. А для точечной маскировки покраснений и пигментации желательно использовать плотный консилер. На следующем этапе уделите внимание бровям. Если вы стараетесь регулярно их подкрашивать и поддерживать форму, то вам достаточно будет использовать прозрачный гель. С его помощью вы не только придадите форму бровям, но и зафиксируете их в желаемом положении. Если же ваши брови нуждаются в более тщательной корректировке, вам понадобится или специальный карандаш, или цветная тушь для бровей. Далее займитесь контурингом. Но это только в том случае, если он является элементом вашего повседневного макияжа. Если же вы контуринг обычно не делаете, то этот этап можете пропустить. Финальным этапом ягодного макияжа являются губы. Для того чтобы они выглядели идеально, вам необходимо уделить максимальное внимание подбору подходящего красного оттенка и такой текстуры, которая вам больше всего нравится и которую легче всего наносить. Помаду можете выбрать любой формы. Это может быть и карандаш, и стик, и жидкая форма с аппликатором. Здесь визажисты не устанавливают никаких ограничений. Можете добавить сияния при помощи блеска или хайлайтера.

Универсальность ягодного макияжа

К числу наиболее сильных сторон ягодного макияжа можно отнести его невероятную универсальность. Его легко подобрать к любому оттенку кожи и при помощи его удается подчеркнуть индивидуальность стиля. Обусловлена подобная гибкость разнообразными оттенками – от сдержанных мягких до самых ярких и глубоких.

Например, днем ваша кожа будет выглядеть сияющей и свежей благодаря нежным тонам, а вечером губы можно подчеркнуть, используя яркие бордовые или вишневые тона. Предлагаем вам некоторые наиболее популярные идеи ягодного макияжа.

Ягодные губы

Для создания этого образа достаточно будет нанесения на губы глубокого и сочного оттенка, например, бордово-красного или насыщенного малинового. Макияж глаз желательно сделать более мягким, с использованием легкого слоя туши и нейтральных теней.

Тотальная ягода

В этом варианте во всем макияже присутствуют бордовые и фиолетовые тона. Он идеально подходит и к дневному, и к вечернему образу. Днем лучше пользоваться светлыми теплыми тонами, а вечером более темными.

Темная ягода

Это вечерний макияж, в котором используются темно-бордовые тона. Это может быть и насыщенный красный, и фиолетовый оттенок. Такой макияж сделает ваш образ более глубоким, утонченным и эффектным.

Теплая ягода

Интересно смотрится ягодный макияж и в теплых тонах. Этот стиль сочетает в себе розовый, оранжевый и персиковый цвета. Не используя интенсивные темные тона, вы можете создать более свежий образ.

Натуральная ягода

В этом макияже преобладают натуральные ягодные тона. По сравнению с более интенсивными видами макияжа, этот поможет создать естественный образ, который не будет смотреться чересчур вызывающим.