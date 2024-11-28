Пользователям первого ИИ-помощника Rabbit R1 стал доступен режим обучения

Платформа Rabbit R1 получила долгожданное обновление, которое дает пользователям возможности персонального обучения своих гаджетов. Без этого от них было мало пользы, что признают сами разработчики. Да и сейчас речь идет о работе в бета-режиме с множеством ограничений, поэтому обещанная автоматизация действий функционирует только на веб-сайтах, которые можно посетить с ПК.

Суть обучения пока что сводится к копированию Rabbit R1 действий пользователя, для того, чтобы иметь возможность воспроизводить их и самостоятельно выполнять несложные задачи. Например, вводить данные на сайте онлайн-магазина для оформления заказа. Для обучения не нужны навыки программирования, но они будут нелишними для оптимизации процесса.

Представители компании утверждают, что платформа не сохраняет пользовательские данные, необходимые для доступа к разным сервисам, но использует файлы-куки. Процесс обучения не быстр, так как Rabbit R1 озвучивает свои действия и требует их одобрения от пользователя. Но так и задумано — во избежание ошибок. Впоследствии выученные уроки станут частью общей базы знаний, чтобы другие пользователи могли скачивать удачные готовые решения, вместо того, чтобы самостоятельно обучать свое устройство.

В настоящее время уроки бесплатны, но в будущем доступ к ним будет стоить денег, а компания намерена брать свою комиссию. Она обязуется к тому времени запустить специальную версию ИИ, которая упростит и ускорит доступ к нужным знаниям. Также ИИ будет помогать обучать Rabbit R1 работе с произвольными гаджетами, сайтами, приложениями и т.д., даже если сам пользователь не слишком в этом подкован. Например, он сможет «подружить» два автономных устройства так, как бы это сделал человек, просто переписав данные с одного экрана на другой, без необходимости искать способы коммуникации между ними.

Источник — Rabbit