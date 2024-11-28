 

Пользователям первого ИИ-помощника Rabbit R1 стал доступен режим обучения

28.11.2024, 8:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Платформа Rabbit R1 получила долгожданное обновление, которое дает пользователям возможности персонального обучения своих гаджетов. Без этого от них было мало пользы, что признают сами разработчики. Да и сейчас речь идет о работе в бета-режиме с множеством ограничений, поэтому обещанная автоматизация действий функционирует только на веб-сайтах, которые можно посетить с ПК.

Суть обучения пока что сводится к копированию Rabbit R1 действий пользователя, для того, чтобы иметь возможность воспроизводить их и самостоятельно выполнять несложные задачи. Например, вводить данные на сайте онлайн-магазина для оформления заказа. Для обучения не нужны навыки программирования, но они будут нелишними для оптимизации процесса.

Представители компании утверждают, что платформа не сохраняет пользовательские данные, необходимые для доступа к разным сервисам, но использует файлы-куки. Процесс обучения не быстр, так как Rabbit R1 озвучивает свои действия и требует их одобрения от пользователя. Но так и задумано — во избежание ошибок. Впоследствии выученные уроки станут частью общей базы знаний, чтобы другие пользователи могли скачивать удачные готовые решения, вместо того, чтобы самостоятельно обучать свое устройство.

В настоящее время уроки бесплатны, но в будущем доступ к ним будет стоить денег, а компания намерена брать свою комиссию. Она обязуется к тому времени запустить специальную версию ИИ, которая упростит и ускорит доступ к нужным знаниям. Также ИИ будет помогать обучать Rabbit R1 работе с произвольными гаджетами, сайтами, приложениями и т.д., даже если сам пользователь не слишком в этом подкован. Например, он сможет «подружить» два автономных устройства так, как бы это сделал человек, просто переписав данные с одного экрана на другой, без необходимости искать способы коммуникации между ними.

Источник &#8212 Rabbit


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Мнение «аналитика»: О шокирующих планах американского deep state… России — π-ц?

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: О перемирии в Ливане

28.11 / Почему собаки не узнают себя в зеркале?

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Серп и молот над Берестками

28.11 / Мнение «аналитика»: О принуждении к миру через силу… Как поставить Украину на колени?

28.11 / Мнение: Крепостное право и советские колхозы

28.11 / Как планировать день и дела с заботой о себе – почему учесть надо не только отдых

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы надвигаются на Красноармейск

28.11 / Бурунов и Савичева пришли на роскошную годовщину свадьбы Петрова

28.11 / Мнение: Провидец!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика