Пользователям первого ИИ-помощника Rabbit R1 стал доступен режим обучения
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Платформа Rabbit R1 получила долгожданное обновление, которое дает пользователям возможности персонального обучения своих гаджетов. Без этого от них было мало пользы, что признают сами разработчики. Да и сейчас речь идет о работе в бета-режиме с множеством ограничений, поэтому обещанная автоматизация действий функционирует только на веб-сайтах, которые можно посетить с ПК.
Суть обучения пока что сводится к копированию Rabbit R1 действий пользователя, для того, чтобы иметь возможность воспроизводить их и самостоятельно выполнять несложные задачи. Например, вводить данные на сайте онлайн-магазина для оформления заказа. Для обучения не нужны навыки программирования, но они будут нелишними для оптимизации процесса.
Представители компании утверждают, что платформа не сохраняет пользовательские данные, необходимые для доступа к разным сервисам, но использует файлы-куки. Процесс обучения не быстр, так как Rabbit R1 озвучивает свои действия и требует их одобрения от пользователя. Но так и задумано — во избежание ошибок. Впоследствии выученные уроки станут частью общей базы знаний, чтобы другие пользователи могли скачивать удачные готовые решения, вместо того, чтобы самостоятельно обучать свое устройство.
В настоящее время уроки бесплатны, но в будущем доступ к ним будет стоить денег, а компания намерена брать свою комиссию. Она обязуется к тому времени запустить специальную версию ИИ, которая упростит и ускорит доступ к нужным знаниям. Также ИИ будет помогать обучать Rabbit R1 работе с произвольными гаджетами, сайтами, приложениями и т.д., даже если сам пользователь не слишком в этом подкован. Например, он сможет «подружить» два автономных устройства так, как бы это сделал человек, просто переписав данные с одного экрана на другой, без необходимости искать способы коммуникации между ними.
Источник — Rabbit
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