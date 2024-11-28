Рупор кремлевской пропаганды: О перемирии в Ливане

О перемирии в Ливане

1. Объявленное перемирие на 60 дней. Если новых договоренностей не будет, то формально обе стороны в конце января-начале февраля могут продолжить обмен ударами. За 2 месяца Израиль получит новые пакеты боеприпасов и ракет ПВО, а "Хезболла" новые ракеты и дроны из Ирана. Плюс навербует дополнительный личный состав в Южном Ливане.

2. Ничего не стоит разорвать это соглашение обвинив другую сторону в нарушении соглашения. Потенциал для этого более чем велик, особенно учитывая общую импотентность ливанской армии. Плюс Израиль может подождать, пока в Белый Дом придет Трамп, который куда как сильнее может вписаться за Израиль, на что надеется режим Нетаньяху.

3. Разумеется, и ЦАХАЛ и Хезболла будут зализывать раны и готовиться к следующему раунду противостояния, точно также как неудача Израиля в 2006 году был лишь проигранным сражением в бесконечной войне.

4. И режим Нетаньяху и "Хезболла" ослаблены в ходе этого раунда – под Нетаньяху продолжает шататься кресло внутри Израиля, а часть внешней легитимности он уже утерял. "Хезболла" потеряла часть своих лидеров и ей надо будет укреплять свой контроль внутри Ливана, где она фактически является структурой интегрированной в ливанское государство. Этот контроль могут попытаться оспорить. В целом, раунд завершился без явной победы одной из сторон, но "Хезболла" морально победила, выдержав очень интенсивный конфликт с гораздо более сильным противником, за которым стояли США.

5. ХАМАС выступил по поводу перемирия в Ливане.

«Мы высоко оцениваем ключевую роль, которую сыграло Исламское Сопротивление в Ливане в поддержке Сектора Газа и палестинского Сопротивления, а также огромные жертвы, принесенные «Хизбаллах» и ее руководством во главе с генеральным секретарем шахидом Сейидом Хасаном Насруллой. Мы ценим стойкость братского ливанского народа и его постоянную солидарность с палестинским народом перед лицом оккупации и его жестокой агрессии, моля Всемогущего Бога защитить Ливан и его народ от всякого зла и вреда.

Принятие противником соглашения с Ливаном без выполнения поставленных им условий является важной вехой в разрушении иллюзий Нетаньяху об изменении карты Ближнего Востока силой, а также его иллюзий о разгроме или разоружении сил Сопротивления.

Мы подтверждаем, что это соглашение было бы невозможно без стойкости Сопротивления и сплочения вокруг него народной поддержки, и мы уверены в постоянной поддержке нашего народа со стороны оси Сопротивления и поддержке его борьбы всеми возможными средствами.

В то время, как мы следим за ходом реализации этого соглашения в Ливане, мы заявляем о своей приверженности сотрудничеству с любыми усилиями по прекращению огня в Газе и заинтересованы в прекращении агрессии против нашего народа в рамках параметров прекращения агрессии против Газы, о которых мы договорились на национальном уровне, а именно: прекращение огня, вывод оккупационных сил, возвращение перемещенных лиц и заключение реального и полного соглашения об обмене пленными.

Мы восхваляем и гордимся эпопеей стойкости и гордости, которую демонстрируют наши люди, находящиеся в Секторе Газа, на протяжении более года, и мы поддерживаем их, когда они своей кровью и жертвами пишут яркие страницы в истории продолжающейся борьбы нашего народа, и мы с ними, как единое целое, в окопах защиты нашей земли и противостояния планам врага, и мы верны им до прекращения агрессии.

Мы призываем братские арабские и исламские государства и силы свободного мира к серьезным и действенным действиям против Вашингтона и сионистской оккупации, чтобы остановить ее жестокую агрессию против нашего палестинского народа и положить конец продолжающейся войне на уничтожение в Секторе Газа.

Мы подтверждаем, что наш палестинский народ и его доблестное сопротивление будут оставаться верными своим национальным принципам и законным правам и защищать свою землю и святыни до тех пор, пока оккупация не будет побеждена и ликвидирована и не будет создано независимое палестинское государство со столицей в Аль-Кудсе (Иерусалиме)».

В общем, попытки вбить клин между ХАМАС и "Хезболлой" в связи с перемирием не прокатили. Требования ХАМАС по выводу войск не изменились, а бои в Газе продолжаются.

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