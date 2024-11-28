Мнение «аналитика»: О принуждении к миру через силу… Как поставить Украину на колени?

Избранный президент #США Дональд #Трамп после недолгих колебаний определился с кандидатурой спецпосланника по умиротворению Украины и России. На эту роль он выбрал человека проверенного и доверенного — Джозефа Кейта Келлога-мл., больше известного как Кит Келлог. В предыдущей каденции он был секретарём СНБ и советником по нацбезопасности. А в преддверии нынешних выборов изложил своему патрону тот самый план.

Что теперь ждёт Украину?

Выдвижение спецпосланником по вопросам Украины именно Кита Келлога, пожалуй, наиболее чёткий, с момента выборов, сигнал от Дональда Трампа о том, какой видит свою политику в отношении нынешнего конфликта. Новоназначенный 80-летний отставной генерал известен тем, что предлагает завершение войны по линии фронта через принуждение Киева и Москвы к переговорам, а также снятие с повестки на ближайшее время вопроса вступления Украины в #НАТО. Скорее всего, именно в этом направлении мыслит и сам будущий хозяин Белого дома.

На это указывает ещё один кадровый тренд. Сторонников иного подхода — продолжать поддержку Украины в том же режиме или даже её увеличить вместо того, чтобы склонять Киев на территориальные уступки — Дональд Трамп от себя как раз отдаляет. Например, он прямо заявил, что бывшего госсекретаря Майка Помпео, одного из ключевых представителей «партии войны» среди республиканцев, на которого делала особую ставку киевская #власть, в его команде не будет. Не оправдались и имевшие место в Киеве ожидания, что спецпосланником по Украине назначат другого «ястреба» из трамповского Госдепа — Брайана Хука. Вместо них как альтернатива Киту Келлогу рассматривался Ричард Гренелл, бывший и.о. директора Национальной разведки, который призывал создать демилитаризованные зоны в рамках мирного соглашения и также выступал против принятия Украины в НАТО в обозримом будущем.

Евкой кадровый вектор создаёт непростую дилемму для украинской власти, какую выбрать стратегию, если, по итогу, Белый дом предложит именно такой вариант — остановку боевых действий по «линии фронта» и мораторий на вступление Украины в НАТО. И если будет угрожать при этом «заморозкой» военной помощи, чреватой обрушением всей линии украинской обороны. Робкие заявления, что Дональд Трамп «не подпишется на такой позор», бьются тем фактом, что ответственность за конфликт республиканец заранее переложил на предыдущую администрацию, и в США с этим в целом согласны. Кроме того, официально американских военных в рядах ВСУ нет, и повторения кадров их панического бегства из Кабула в Киеве не будет.

Да и украинское население, судя по последним опросам, все сильнее склоняется к переговорам и даже территориальным уступкам ради остановки затянувшегося и кровавого конфликта. Оно вряд ли бросится «сносить» злочинну владу, если он такой вариант в итоге утвердят Офис президента и Верховная рада. Тем более, что все понимают: при отсутствии американской помощи новые условия Москвы для Киева станут куда хуже, чем прекращение огня по линии боевого соприкосновения.

Отдельный вопрос, согласится ли с этим предложением #Кремль. Но как минимум, от начала переговоров он не станет жёстко отказываться. Российский президент Владимир #Путин уже не раз подтверждал это. Так что понуждать и принуждать через силу Вашингтон будет именно своих киевских подопечных. При этом исходные переговорные позиции сторон будут в большей степени зависеть от ситуации на поле боя к моменту инаугурации 47-го президента США.

И, видимо, настанет день, когда в обращении к нации Владимир Зеленский так и скажет: «Принять это решение было для меня болезненнее и вреднее, чем испить чашу с ядом. Но теперь, уповая на мову и веру, я пью эту чашу, чтобы по решению наших союзников прекратить эту мясорубку… Я поклялся бороться до последнего вздоха, и для меня легче было бы принять мученическую смерть. Но я был вынужден учесть мудрое мнение всех военных экспертов».

А на колени он при этом встанет?

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