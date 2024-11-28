 

Прокурор МУС попросил ордер на арест главы военной хунты Мьянмы

28.11.2024, 4:50, Новости дня
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Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что запросил выдать ордер на арест лидера правящей в Мьянме военной хунты Мин Аун Хлаина по обвинению в преступлениях против человечности.

Так квалифицировал МУС массовую депортацию мусульманского народа рохинджа. Около миллиона человек были насильственно изгнаны в соседний Бангладеш. Действия военного режима Мьянмы были квалифицированы как этническая чистка. Депортация сопровождалась убийствами, изнасилованиями и уничтожением собственности.

Карим Хан, находясь в Бангладеш в одном из лагерей беженцев, заявил, что запросит ордера на арест других лидеров хунты. “Тем самым мы демонстрируем рохинджа: о вас не забыли. Вы, как и другие народы мира, имеете право на юридическую защиту”, – заявил он.


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