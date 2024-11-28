Прокурор МУС попросил ордер на арест главы военной хунты Мьянмы

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что запросил выдать ордер на арест лидера правящей в Мьянме военной хунты Мин Аун Хлаина по обвинению в преступлениях против человечности.

Так квалифицировал МУС массовую депортацию мусульманского народа рохинджа. Около миллиона человек были насильственно изгнаны в соседний Бангладеш. Действия военного режима Мьянмы были квалифицированы как этническая чистка. Депортация сопровождалась убийствами, изнасилованиями и уничтожением собственности.

Карим Хан, находясь в Бангладеш в одном из лагерей беженцев, заявил, что запросит ордера на арест других лидеров хунты. “Тем самым мы демонстрируем рохинджа: о вас не забыли. Вы, как и другие народы мира, имеете право на юридическую защиту”, – заявил он.