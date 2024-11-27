 

Франция признала за Биньямином Нетаниягу иммунитет от преследования МУС

27.11.2024, 23:50, Новости дня
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Министерство иностранных дел Франции сообщило, что на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу распространяется иммунитет от преследования со стороны Международного уголовного суда.

Согласно заявлению, цитируемому France 24, поскольку Израиль не ратифицировал Римский статут, определяющий юрисдикцию МУС, представители государственного руководства этой страны обладают иммунитетом, что должно быть принято в расчет, если МУС попросит об их аресте и выдаче.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказался за предоставление “определенным лидерам” иммунитета от преследования со стороны Международного уголовного суда. Он ушел от ответа на вопрос, будет ли Нетаниягу арестован, если окажется на французской территории.

Как сообщал израильский журналист Амит Сегаль в социальной сети Х, заявление французского министра отражает договоренности между Израилем и Францией, позволившие Парижу стать частью механизма по обеспечению прекращения огня в Ливане.

Отметим, что согласно газете Il Messaggero, Италия также пытается добиться приостановки действия ордера на том основании, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу – ключевая фигура ближневосточного урегулирования.

Франция стала первым государством Евросоюза, отказавшимся выполнять решение МУС. 21 ноября Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявил: “Эти решения обязательны для всех стран, принявших Римский статут, включая все государства ЕС”.


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