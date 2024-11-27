 

Трамп намерен назначить генерала Келлога спецпосланником США по Украине и России

27.11.2024, 22:10, Новости дня
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Избранный президент Дональд Трамп рассматривает кандидатуру 80-летнего отставного генерала Кита Келлога, представившего свое решение российско-украинского конфликта, на должность спецпосланника США по Украине и России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Во время первого президентского срока Трампа, в период с 2017 по 2018 год, Келлог был ответственным секретарем Совета национальной безопасности Белого дома, а также был советником вице-президента Майка Пенса. В переходной команде Трампа он отвечает за вопросы оборонной политики.

В июле Келлог вместе с Фредом Флейтцем представил план прекращения боевых действий в Украине, включающий заморозку боевых действий по линии фронта перед стартом мирных переговоров. Убедить Киев сесть за стол переговоров должно было обещание увеличить объемы военной помощи, Москву – предупреждение, что ее отказ от переговоров приведет к увеличению поддержки США Украине.

Reuters отмечает, что в администрации Байдена нет должности спецпосланника по Украине и России.


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