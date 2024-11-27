 

Тест: продолжи знаменитую фразу из советского фильма

27.11.2024, 19:55, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. Если человек идиот, то…

А. это надолго

Б. это не лечится

В. это навсегда

2. Хочется то ли музыки и цветов, то ли…

А. зарезать кого-нибудь

Б. выпить

В. пожрать

3. Хочешь сто мильонов? Да бери усе, я…

А. еще украду

Б. еще нарисую

В. тебя все равно найду

4. В нас пропал дух авантюризма,…

А. мы бежим после работы домой

Б. мы перестали воровать в магазинах

В. мы перестали лазить в окна к любимым женщинам

5. — А тост без вина — это все равно, что…

А. пиво без водки

Б. брачная ночь без невесты

В. стол без ножек

ОТВЕТЫ

1. А. это надолго

2. А. зарезать кого-нибудь

3. Б. еще нарисую

4. В. мы перестали лазить в окна к любимым женщинам

5. Б. брачная ночь без невесты


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