 

Новый ИИ Fugatto от Nvidia может синтезировать звуки, которых никогда не существовало в природе

27.11.2024, 16:05, Разное
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Языковая модель Fugatto от Nvidia представляет собой прорыв в области генерации звука. Используя передовые методы синтетического обучения и комбинирования на уровне логического вывода, Fugatto может создавать совершенно новые звуки, комбинируя любые аудиоэлементы, включая речь, музыку и спецэффекты.

В отличие от предыдущих моделей, Fugatto не просто имитирует существующие звуки, а способна создавать уникальные комбинации, которых никогда раньше не существовало. Представьте себе саксофон, лающий как собака, или звучащий как хор сирен скорой помощи. Секрет Fugatto заключается в огромном наборе данных для обучения, который охватывает миллионы аудиозаписей и содержит детальные описания их звуковых характеристик.

Благодаря этому Fugatto способна понимать сложные взаимосвязи между звуком и языком, а также изменять и комбинировать отдельные звуковые характеристики по требованию. Fugatto открывает безграничные возможности для творчества в области музыки, кино, видеоигр и рекламы. Представьте себе возможность динамически менять звуковой фон в видеоиграх или создавать персонализированные рекламные ролики с учетом культурных особенностей конкретной страны. Fugatto делает это возможным.

Важно отметить, что Fugatto не заменяет человеческий талант, а скорее служит мощным инструментом для его расширения. Как отметил музыкальный продюсер Идо Змишлани, Fugatto — это новый инструмент для создания музыки, который позволит нам написать новую главу в ее истории.Источник &#8212 Fugatto


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