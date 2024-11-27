Neuralink получила разрешение на вживление мозговых имплантов в Канаде

Министерство здравоохранения Канады выдало разрешение американской компании Neuralink на проведение испытаний на базе Западной больницы Торонто своего импланта. Он предназначен для вживления в мозг инвалидам с параличом нижних конечностей в рамках исследовательской программы CAN-PRIME.

В испытаниях примут участие добровольцы, которым в мозг будет вживлен имплант, дающий возможность управлять компьютером, смартфоном или другим устройством силой мысли. По результатам испытаний специалисты Neuralink смогут произвести оценку безопасности импланта и хирургического робота для его вживления, а также оценку первоначальной функциональности интерфейса «мозг-компьютер».

Первый имплант был вживлен пациенту в начале этого года. В настоящее время он чувствует себя хорошо и даже научился играть в Counter-Strike 2, используя силу мысли. На Х (бывшая «Твиттер») он сообщил, что намерен в скором времени провести эксперимент и использовать имплант в течение 72 часов для проверки эффективности технологии.

В настоящее время Neuralink ищет пациентов с проблемами верхних конечностей из-за травм шейного отдела позвоночника или бокового амиотрофического склероза.Источник — Bloomberg