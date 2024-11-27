 

Для школьников введут уроки чинопочитания

27.11.2024, 13:33, Разное
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В школьную программу со следующего года введут новый обязательный предмет – «Основы чинопочитания». Уроки будут проводиться два раза в неделю в 5-8 классах средней школы.

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, уважение к власти необходимо прививать с самых юных лет, так же как и понимание иерархии.

«Наши дети должны знать, когда нужно сказать «Ваше благородие» и когда – «Ваше превосходительство». Это залог гармоничных отношений между обществом и государством», – заявила министр.

Школьники научатся правильно здороваться и прощаться с государственными деятелями, а также писать им челобитные и поздравления. Кроме того, планируется проведение городских и региональных олимпиад по чинопочитанию, причём в роли жюри будут выступать сами госслужащие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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