 

Рупор кремлевской пропаганды: Минус 500 за 10 дней

27.11.2024, 13:30, Разное
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Персонаж на видео сообщает, что в Дзержинске в одной из бригад ВСУ за 10 дней потери составили "минус 500". Часть просто пропала.

Командир роты БПЛА Андрей Онистрат о потерях ВСУ в Торецке:

Я приезжаю в Торецк в составе 150-й бригады. Иду на то, чтобы войти во взаимодействие с 95-й бригадой, которую мы меняем. Это уже давно было, про это можно говорить. В первый вечер я заезжаю в Торецк, проезжаю кругом по всем точкам. Он показывает "вот одна точка, вот вторая точка, вот третья, вот там то, вот там то, вот там то". Оттудова я еду в ситуационный центр "Дельты" и слушаю доклад дежурного офицера про то, что в Торецк зашли, к нам в тыл, до 150 человек [бойцов ВС РФ]. То есть понятно, Торецк длинный, ну он такой как Манхэттен, и у нас ЛБС физически находится там на самом верху, возле Горловки. И в этот момент, а тут уже 150 человек сидит [бойцов ВС РФ], и 95-я с этим не справилась, то есть это как бы известный факт, и в этот момент мы получаем задачу вывести и поменять 95-ю [бригаду] на ЛБС. То есть мимо уже захваченных территорий. Первый день — 4 броневика, минус 40 людей. Они исчезли. Исчезли. Их не то что не сопровождали, и они исчезли. На второй день ситуация повторяется. Я разговариваю с комбригом, говорю "пойди послушай ситуацию в ситуационный центр, там всё видно, точки, люди, сколько людей зашло". [Ну то есть 40 человек поехали, не вернулись?] Нет, они не вернулись, они исчезли! [И на следующий день так же 40 наших людей?] Да! Ну я не знаю 40 ли, я не был на КСП когда их отправляли, но… Короче, 10 дней — минус 500 человек. Просто минус 500!

Источник: Colonel Cassad


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