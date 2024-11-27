СМИ – Италия добивается приостановки ордера на арест Нетаниягу

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подверг критике решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест представителей израильского руководства. Политик назвал это решение политическим, а не юридическим.

“Израиль – демократическое государство. Нереально проводить параллель между его руководителями и лидерами террористов. Это решение продлевает войну, поскольку фактически означает поддержку “Хизбаллы” и Ирана, которые не стремятся к ее окончанию”, – заявил он на встрече глав МИД “Большой семерки”.

Он выразил надежду, что страны G7 выработают единую позицию в отношении решения суда. Согласно газете Il Messaggero, Италия пытается добиться приостановки действия ордера на том основании, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу – ключевая фигура ближневосточного урегулирования.

В то же время Таяни не стал заявлять, что Италия откажется выполнять ордер на арест израильских политиков, если те окажутся на итальянской земле.