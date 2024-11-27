 

СМИ – Италия добивается приостановки ордера на арест Нетаниягу

27.11.2024, 10:35, Новости дня
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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подверг критике решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест представителей израильского руководства. Политик назвал это решение политическим, а не юридическим.

“Израиль – демократическое государство. Нереально проводить параллель между его руководителями и лидерами террористов. Это решение продлевает войну, поскольку фактически означает поддержку “Хизбаллы” и Ирана, которые не стремятся к ее окончанию”, – заявил он на встрече глав МИД “Большой семерки”.

Он выразил надежду, что страны G7 выработают единую позицию в отношении решения суда. Согласно газете Il Messaggero, Италия пытается добиться приостановки действия ордера на том основании, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу – ключевая фигура ближневосточного урегулирования.

В то же время Таяни не стал заявлять, что Италия откажется выполнять ордер на арест израильских политиков, если те окажутся на итальянской земле.


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