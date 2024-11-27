 

Украинская ведьма за несколько дней заработала миллионы долларов на продаже оберегов от ракет средней дальности

27.11.2024, 9:33, Разное
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В Украине появилась новая долларовая миллионерша, ворвавшаяся в списки Forbes из ниоткуда всего за несколько дней. На этот раз обогатиться удалось не чиновнику Минобороны, а 44-летней ведьме Олесе Панасенко из Кривого Рога.

Находчивая колдунья начала продавать талисманы из цветных ниток, которые, как утверждает женщина, отвращает ракеты средней дальности от дома своего владельца. Талисман очень прост в изготовлении и состоит из нескольких завязанных в узлы декоративных нитей. Всего за сутки после начала продаж талисман купили порядка 100 тысяч человек, причём цена варьировалась от $10 до $32. В итоге женщина заработала несколько миллионов долларов, на которые она планирует уехать жить в Аргентину.

– Спрос рождает предложение, – комментирует случившееся Олеся Панасенко. – Это действительно очень могущественный талисман – за несколько дней ни одной ракеты по Кривому Рогу не прилетело. Хотя я, конечно, помимо магии предпочитаю и другие способы защиты – например, переехать на другой конец Земли.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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