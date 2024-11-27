 

Sony работает над карманной игровой консолью — конкурентом Nintendo Switch

27.11.2024, 9:28, Разное
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Компания Sony разрабатывает портативное игровое устройство, способное стать конкурентом аналогичным продуктам от Nintendo и Valve. Согласно отчету Bloomberg, новый гаджет будет схож со Switch от Nintendo и обеспечит полностью автономный запуск игр, разработанных для платформы PlayStation 5.

На текущий момент портативное устройство Sony находится в разработке и его запуск может состояться только через несколько лет. Также существует вероятность того, что компания откажется от своих планов. Информации о технических характеристиках консоли, а также будет ли она поддерживать загрузку игр или ассортимент приложений будет ограничен каталогом PS5, пока нет.

Успех PlayStation Portal от Sony, 420 000 которых были проданы в США, показывает истинный потенциал рынка «карманных» игровых консолей. Помимо японской компании, разработку собственной компактной консоли ведут и в Microsoft. Это может привести к тому, что в будущем на рынке развернется нешуточная конкуренция между гигантами индустрии.Источник &#8212 Bloomberg


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