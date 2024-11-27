Секретный «город подо льдом» обнаружили ученые в Гренландии

Ученые из НАСА обнаружили в Гренландии заброшенный «город подо льдом», построенный американскими военными в период холодной войны.

В апреле 2024 года самолет NASA Gulfstream III пролетел над Гренландским ледниковым щитом с радиолокационными приборами, что позволило получить беспрецедентные снимки этого секретного объекта.

Кэмп-Сенчури, как он называется, – это серия туннелей, вырубленных прямо в ледниковом щите, которые были предназначены для запуска ядерных баллистических ракет средней дальности в рамках секретного проекта «Ледяной червь». Строительство базы началось в 1959 году, но было заброшено в 1967 году из-за высоких затрат и трудностей, связанных с поддержанием туннелей в рабочем состоянии в условиях постоянно движущегося ледяного покрова.

Снимки, полученные НАСА, позволяют увидеть отдельные структуры в секретном городе так, как никогда раньше.

– Мы искали ледяное ложе, и тут появился Кэмп-Сенчури. Сначала мы не поняли, что это такое, – сказал Чад Грин из НАСА.

Однако, сегодня Кэмп-Сенчури служит предупреждением и ориентиром, с помощью которого ученые могут измерить, как изменение климата влияет на такие области, как Гренландский ледниковый щит.

– Без подробных данных о толщине льда невозможно узнать, как ледниковые щиты отреагируют на быстрое потепление океанов и атмосферы, что значительно ограничивает нашу способность прогнозировать темпы повышения уровня моря, – заявил ученый из Лаборатории реактивного движения НАСА Алекс Гарднер.

НАСА планирует использовать данные, собранные в ходе кампании, для будущих исследований больших ледяных щитов Земли.