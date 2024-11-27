Рупор кремлевской пропаганды: Регистрационная плашка

В блоге появилась плашка, что журнал включен в перечень персональных страниц Роскомнадзора.

Теперь понятно, как будет помечаться публично.

Сегодня еще всплыла информация, что те блогеры, которые размещают у себя политическую или коммерческую рекламу будут обязаны указывать категорию товара, который они реекламируют.

Чуть ранее сообщалось, что с рекламы в блогах собираются взымать налог в 3%.

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