Рупор кремлевской пропаганды: Как такое возможно?!

Джихади-Джулиан недоумевает по поводу происходящего на фронте.

PS. Вчера наши действительно прорвались в центр Курахово к юго-западу от элеватора и завязали там бои. До 35-40% Курахово уже под контролем российских войск. Также схлопывается карман к югу от Курахово. Противник сдает н.п. и откатывается к Успеновке.

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