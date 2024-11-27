 

Рупор кремлевской пропаганды: Как такое возможно?!

27.11.2024, 1:55, Разное
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Джихади-Джулиан недоумевает по поводу происходящего на фронте.

PS. Вчера наши действительно прорвались в центр Курахово к юго-западу от элеватора и завязали там бои. До 35-40% Курахово уже под контролем российских войск. Также схлопывается карман к югу от Курахово. Противник сдает н.п. и откатывается к Успеновке.

Источник: Colonel Cassad


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