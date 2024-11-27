Рупор кремлевской пропаганды: Wallmart больше не инклюзивен

Walmart отказывается от политики DEI.

Крупнейшая в США и мире сеть розничной торговли Walmart начала отказываться от политики разнообразия, равенства и инклюзии (DEI), присоединившись к числу крупных компаний, принявших подобные меры под давлением консервативных активистов, пишет LETA со ссылкой на AP.

В понедельник компания подтвердила информационному агентству AP, что она намерена уделять больше внимания товарам, поставляемым третьими сторонами, чтобы убедиться, что среди них нет сексуального и трансгендерного контента, предназначенного для несовершеннолетних.

Walmart также пересмотрит выделение средств на мероприятия в рамках прайдов, чтобы убедиться, что не оказывается финансовая поддержка контенту сексуального характера для детей. Например, компания проверит, чтобы семейные павильоны не располагались рядом с драг-шоу на мероприятиях прайда.

Кроме того, Walmart больше не будет рассматривать расу и гендер как критерии для увеличения разнообразия при заключении контрактов с поставщиками. Компания заявила, что никогда не применяла квоты по расе и гендеру и не собирается вводить их в будущем. Также она прекратит сбор демографических данных при определении, кому выделять средства.

Walmart подтвердила эти изменения после того, как консервативный политический комментатор и противник политики DEI Робби Старбак сообщил в социальной сети "X" (бывший Twitter), что он связался с представителями Walmart в рамках подготовки материала о "бодрствовании" (wokeness) и провел "продуктивные переговоры" с представителями сети магазинов.

"Это самая крупная на данный момент победа нашего движения против 'бодрствования' в корпоративной Америке", — написал Старбак, который в своей кампании против DEI направил критику также на такие американские компании, как Deere & Co., Lowe's, Tractor Supply и Boeing.

https://bb.lv/statja/ekonomika/2024/11/26/walmart-otkazyvaetsia-ot-politiki-dei – цинк

Еще и Трамп угрожает выгнать всех трансгендеров из армии США. Пропал дом.

—