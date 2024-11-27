Подвергшая свою жизнь риску Боня похвасталась подаренными другом часами за 2 миллиона

Однако, как оказалось, ей не пришлось раскошеливаться на желаемый аксессуар, так как его ей подарил близкий друг, с которым она недавно совершила восхождение в горы. На премьере фильма “Звезды в Сибири” Виктория с гордостью поделилась этой новостью.

Она рассказала, что всегда мечтала о часах, которые сейчас в тренде, и решила, что юбилей — отличный повод для такой покупки. “Я заслужила этот подарок”, — отметила Боня, подчеркнув, что именно участие в горной экспедиции вдохновило ее на эту мысль.

Тем не менее, Виктория сделала акцент на том, что между ней и мужчиной, подарившим ей часы, существует лишь дружба. В своем интервью она объяснила, что они вместе ходили в горы и этот подарок стал для нее приятным сюрпризом. “Он сказал: “Не могу тебе не купить эти часы”. Я ответила: “Конечно, можно!”, — поделилась она своими впечатлениями.

Кроме того, Боня также коснулась темы воспитания своей 12-летней дочери Анджелины. Она рассказала, что девочка хочет поменять школу и предпочла бы домашнее обучение. Виктория отметила, что это желание у ее дочери возникло уже несколько лет подряд. “Она много времени проводит за телефоном и даже заказывает еду из “Макдональдса”, — добавила ведущая.

В последние месяцы Боня активно занимается альпинизмом. В конце сентября она покорила свою первую восьмитысячную вершину — гору Манаслу. Вскоре после этого она вновь отправилась в Непал для подготовки к восхождению на Эверест. Этот опыт стал для нее не только физическим испытанием, но и эмоциональным. В горах Виктория пережила сильный стресс и ощутила “запах смерти”, что заставило ее задуматься о рисках, связанных с таким экстремальным хобби.