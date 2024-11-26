Балаяж – трендовое окрашивание зимы: самые модные омолаживающие цвета на тонкие волосы для женщин за 50

Этой зимой балаяж выходит на первые позиции среди техник окрашивания волос. Откройте для себя модные идеи для классного балаяжа, который подойдет для женщин с тонкими волосами старше 50 лет. После такой трансформации вы почувствуете себя моложе и красивее. Вот несколько советов стилистов и образов для вдохновения.

Во всем важна индивидуальность

Независимо от того, поседели волосы полностью или только начинают серебриться, стилисты считают, что первым шагом к тому, чтобы скрыть седину, является их осветление на один-два оттенка. Кроме того, при выборе цвета балаяжа женщинам за 50 всегда стоит ориентироваться на свою индивидуальность.

Нужно также учитывать, какой именно цвет гармонирует с тоном кожи. Чтобы волосы выглядели наилучшим образом, обратите внимание на свой естественный цвет лица: он может быть теплым или холодным.

Золотисто-шоколадный

Выбирая новый цвет волос, учитывайте не только модные тенденции, но и те цвета, которые близки к вашему натуральному. Например, если вы раньше были брюнеткой, можете попробовать золотисто-коричневые оттенки, которые омолодят вас и придадут вам привлекательности.

Серебристый балаяж

Вы можете попробовать создать яркий образ с использованием светлого серебристого оттенка. В сочетании с пепельно-коричневыми и серыми тонами этот оттенок станет настоящим украшением вашей прически. Чтобы придать образу еще больше свежести, рассмотрите возможность добавления нескольких мелирований в пастельных тонах.

Насыщенный каштановый

Каштановый — это классический и неподвластный времени оттенок. Его теплые красновато-золотистые тона придают образу объем и хорошо сочетаются с внешностью женщин любого возраста.

Медный балаяж

Этот очаровательный медный оттенок словно возвращает женщинам молодость. Если ваш естественный тон волос кажется тусклым, с этим тоном все изменится. Посоветуйтесь со своим стилистом, чтобы подобрать тон, который наилучшим образом подчеркнет ваш цвет лица.

Светло-русый

Если у вас светлая кожа, голубые глаза и светлые волосы, этот образ будет смотреться прекрасно. Перед тем как выбрать светлый оттенок блонда, определите свой тон кожи.

Этот обесцвеченный блонд предлагает нежное сочетание теплого медового оттенка у корней и прохладных светлых прядей, что поможет улучшить внешний вид вашей кожи с прохладным тоном и бороться с признаками старения.

Клубничный блонд

На приведенном фото можно увидеть, как восхитительный светлый балаяж с клубничным оттенком скрывает мелкие морщинки, моментально придавая лицу свежий и молодой вид.