 

Россия высылает британского дипломата, обвинив его в шпионаже

26.11.2024, 23:00, Новости дня
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Власти РФ объявили персоной нон грата второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора. Ему предписано в двухнедельный срок покинуть российскую территорию.

Как считает российская сторона, Прайор занимался разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием. По заявлению ФСБ, выявлены признаки проведения дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации.

“Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из РФ в августе сего года, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство”, – сообщила пресс-служба ведомства.

“Россия не впервые выступает со злонамеренными и беспочвенными обвинениями в отношении наших сотрудников. Мы не оставим это без ответа”, – говорится в комментарии министерства иностранных дел Великобритании.


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