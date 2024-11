Мнение: Почему западные элиты перестали бояться войны, угроза глубинному государству и шоу вокруг МУС

1. Власти США — или, точнее, глубинное государство — не хотят ядерной войны с Россией. Однако они рассматривают ядерную войну скорее как возможную неприятность, нежели как катастрофу, которую следует предотвращать любой ценой. Ядерная война глубинариев не пугает — это сценарий, который они рассматривают как умеренно плохой. Цитирую профессора Скоробогатова (ссылка):



Действительно, западная официальная риторика нынче отличается от той, что была во времена Холодной войны, как будто допуская и такой исход. Мне видится здесь следующий список причин:

А. Нынешнее поколение политиков Запада не боится войны так, как ее боялись их отцы и деды. С детства они формировались в атмосфере, создаваемой музыкой Битлз, движением хиппи и антивоенных митингов. Вся последующая их жизнь прошла в условиях все возраставшего и уже даже начинающего наскучивать комфорта. Война здесь воспринимается как просто картинки на экране, которые дают им те или иные возможности в политической или медийной карьере;

Б. Они и России не боятся так, как её боялись их предшественники. И действительно, она же «проиграла» в Холодной войне, и как поверженный противник, с их точки зрения, обладает куда меньшими возможностями — военными и психологическими, — нанести ущерб Западу, который с тех пор наоборот усилился;

В. Последнее обстоятельство — это отдельный пункт, т.к. не только у России, по их мнению, меньше возможностей ударить, но и у Запада больше возможностей защититься от этого маловероятного и слабого удара;

Г. Они не боятся конкретно за себя. Те, кто допускает вероятность войны, надеются на бункеры, которые им оставили их отцы, всерьез боявшиеся большой войны. Так что, в крайнем случае, можно будет отсидеться, попивая винцо в кругу старых знакомых. А потом выходишь на прогулку, а там решены застарелые и надоевшие проблемы — всех плохих убили, ну и заодно вообще меньше народу стало;

Д. Последнее, кстати, это last, but not least, а может быть, и вообще главная причина. Ведь нынешняя элита верит в перенаселение Земли и что главная проблема — это избавить ее от людей. Ради этого и борьба с семьей, продвижение меньшинств и прочие изуверства. Но все это дает эффект лишь со временем. А тут в одночасье достигается то, на что всевозможные «гендерные теории» могут рассчитывать лишь, если будут как минимум столетие отравлять своим ядом мозги целой планеты.

2. Дональд Трамп ранее объявил, что назначит Илона Маска и Вивека Рамасвами главами нового департамента эффективности правительства. Новоназначенные соратники Трампа уже опубликовали большую статью в Уолл-стрит джорнэл, где пишут, что чиновников слишком много, и что они стали уже независимой ветвью власти, так как втихую принимают решения без одобрения президента и Конгресса (перевод).



В статье Маск и Вивек обещают расчистить эти авгиевы конюшни. Само собой, шансов на это у них около нуля — нахрапистая борьба с укоренелой бюрократией почти всегда заканчивается тем, что кавалерия увязает в болоте бумажек и тонет. Однако, полагаю, Дональд Трамп поставил своим эмиссарам другую задачу: вычистить из аппарата самых ярых и деятельных своих противников. И вот с этой задачей — с массовой заменой антитрампистов на трампистов в главных начальственных креслах — Маск с Вивеком справиться вполне могут.

3. В Германии то признают решения Международного уголовного суда, то не признают, в зависимости от того, что скажет американское начальство (ссылка):

Официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что ситуации с ордерами Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина совершенно разные. <…>

Говоря о сравнении между ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху, он отметил, что «это другое». Вагнер подчеркнул, что Израиль стал жертвой нападения со стороны палестинского движения ХАМАС в октябре прошлого года. Однако Россия, по его словам, якобы «напала на страну в нарушение международного права».

Комментарий от бывшего министра иностранных дел Австрии (ссылка):

Соединенные Штаты называют Международный уголовный суд (МУС) антисемитским из-за ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Однако на Западе аплодировали МУС за ордер на арест президента РФ Владимира Путина, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

«В ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и его бывшего министра обороны Галанта Израиль и США называют Международный уголовный суд антисемитским», подчеркнула она.

По ее словам, «пока МУС судил африканцев, Запад его хвалил, когда президента Путина разыскивали по сомнительным причинам, Европа аплодировала, а теперь МУС низведен до акта антисемитизма».

Смысла очередной раз обсуждать лицемерие Запада я не вижу: к политикам Запада этот термин неприменим, так как понятия честности, справедливости и последовательности не являются важными ни для них, ни для их избирателей. Аналогичным образом мы можем обвинить политиков Запада в том, что они, допустим, едят сосиски в Великий пост. Они просто рассмеются: для них подобные ограничения не имеют смысла.

Менее очевиден тот факт, что нападение МУС на Израиль не делает ни одну из структур нашим другом. Как МУС, так и Израиль регулярно вредят России — сообразно своим масштабам, конечно. Сейчас они закусились между собой, но нам тут болеть не за кого. Формула «враг моего врага мой друг» применима далеко не всегда.